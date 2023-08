Un reporte de la campaña Ship It Zero revela que pocos retailers y líneas navieras están rastreando sus emisiones. Además, indica que pocas líneas navieras están tomando las medidas necesarias para descarbonizar sus flotas frente a la crisis del cambio climático y que, más aún, no están limitando las emisiones para mantenerse en el rango de un aumento de la temperatura global de 1,5 grados C.

El informe de descarbonización de Ship It Zero está diseñado para evaluar a los principales actores del retail y líneas navieras en su compromiso con una rápida descarbonización y el desarrollo de combustibles de cero emisiones para el transporte marítimo.

Recibieron calificaciones reprobatorias: Amazon (D), Home Depot (F), Lowe's (F) y Walmart (F), mientras que IKEA recibió una B+ en general. Ningún minorista sobresalió en su trabajo para abordar la contaminación del transporte marítimo.

Entre las líneas navieras Evaluadas, MSC, ONE y HMM se ubicaron en la medianía con una C; Maersk obtuvo una B y CMA CGM una D. Según el reporte, las líneas navieras dependen demasiado de “falsas soluciones” como el gas natural licuado (GNL), un potente combustible fósil, y del uso de depuradores (scrubbers).

Objetivos OMI no son agresivos

En julio, la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobó una estrategia revisada de gases de efecto invernadero para la industria del transporte marítimo que incluye objetivos de reducción de emisiones del 30% y el 80% para 2030 y 2040, respectivamente.

De acuerdo con Ship It Zero estos objetivos no son lo suficientemente agresivos como para poner a la industria en camino de mantenerse dentro de los 1,5 grados Celsius del calentamiento global establecido por el Acuerdo de París. De hecho, en marzo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas emitió el Informe de Síntesis AR6: Cambio Climático 2023, una advertencia final sobre cómo mantener la trayectoria de calentamiento global de 1,5 grados C del Acuerdo de París, lo que requiere que las emisiones climáticas globales alcancen su punto máximo antes de 2025 y reducirse un 43% para 2030, respecto de los niveles de 2019.

Análisis de Ship It Zero

“Mientras el mundo arde, el retail y las líneas navieras están haciendo poco para abordar las emisiones del transporte marítimo de sus productos”, dijo Eric Leveridge, Ship It Zero lider, Medio ambiente del Pacifico. “Home Depot, Lowe’s, Walmart, Amazon y CMA CGM, en particular, no logran limpiar la contaminación de sus envíos, mientras que MSC, ONE, HMM apenas pasan. Abordar la crisis climática es urgente y no tenemos tiempo que perder”.

“Nuestro reporte de calificaciones muestra claramente que, si bien algunos retailers y líneas navieras han progresado, todavía queda un largo camino por recorrer”, dijo Kendra Ulrich, directora de campañas de transporte marítimo de Stand.earth. “La descarbonización de la industria del transporte marítimo es urgente y estamos avisando a minoristas y a las líneas navieras. Instamos a las empresas a que se comprometan a lograr un transporte marítimo 100% libre de emisiones y libre de combustibles fósiles para 2030 a fin de garantizar un mañana más saludable y limpio para nuestras comunidades y nuestro clima”.

Calificaciones del retail:

Walmart (F); Target (F); Amazon (D); IKEA (B+); Home Depot (F); Lowe’s (F); Ashley Furniture: (F); Living Spaces (F); Williams-Sonoma (F); Costco (F); Samsung: (F); LG Electronics (F); Dell: (F); Hewlett-Packard: (F); VF Corporation (F); H&M (D); Adidas (F); Nike: (D).

Líneas navieras

Maersk (B); MSC (D); Cosco (D); CMA CGM (D); Hapag-Lloyd (F); ONE (C); Evergreen (F); HMM (C); Yang Ming (F); PIL (F).

Cabe mencionar que Ship It Zero es una campaña climática y de salud pública para impulsar a los retailers más grandes del mundo a un transporte marítimo 100% cero emisiones. Liderados por una alianza de organizaciones ambientales, incluidas Pacific Environment, STAND.earth y Sort Your Ship Out, la iniciativa busca presionar a las corporaciones para que asuman la responsabilidad de la contaminación del transporte marítimo y abran el camino hacia prácticas de transporte de aire limpio y respetuosas con el clima.

