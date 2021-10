Amazon e IKEA se encuentran entre los usuarios comerciales del transporte marítimo de contenedores que optarán por los búnkeres con cero emisiones de carbono para el año 2040 en una nueva iniciativa destinada a acelerar la descarbonización del sector marítimo, dijeron los ejecutivos de ambas compañías, informó Reuters.

Con cerca del 90% del comercio mundial transportado por vía marítima, el sector representa casi el 3% de las emisiones de CO2 del mundo y el sector está sometido a un escrutinio cada vez mayor para que opere de manera más limpia.

La iniciativa, organizada por el Instituto Aspen, una organización sin ánimo de lucro, cuenta hasta ahora con nueve signatarios, entre los que se encuentran empresas como Unilever y Michelin, y establece el objetivo de que, para 2040, las empresas sólo compren servicios navieros impulsados por combustibles escalables con cero emisiones de carbono.

"El momento de actuar es ahora", dijo Edgar Blanco, director de Carbono Zero Neto cero de Amazon.

Elisabeth Munck af Rosenschöld, directora de sostenibilidad de las operaciones de la cadena de suministro del Grupo Inter IKEA, dijo que la colaboración con otros era crucial para desarrollar soluciones de combustible para el transporte marítimo. "La voz de los propietarios de la carga es importante, ya que somos una de las partes interesadas en permitir la transformación de la industria", dijo.

"No estamos dispuestos a pagar automáticamente una prima por la sostenibilidad, pero sí a colaborar y a co-crear las soluciones y compartir las inversiones necesarias", señaló.

El aumento de la demanda de productos del retail, luego que los consumidores se recluyeran en casa debido a las cuarentenas inducidas por la pandemia ha provocado un aumento récord de las tarifas de transporte de contenedores en los últimos meses, agravado por las interrupciones en los puertos, lo que también ha provocado un aumento de los costos para los usuarios de la carga.

Michelle Grose, directora de logística de Unilever, dijo que la logística representaba el 15% de la huella total de gases de efecto invernadero (GEI) del grupo y que Unilever estaba "animando a sus proveedores de transporte actuales a cambiar a combustibles más limpios".

"Al señalar nuestro compromiso combinado con el transporte marítimo de emisiones cero, confiamos en acelerar la transición al ritmo y la escala necesarios", añadió.

Los grupos ecologistas de la coalición Ship It Zero afirmaron que los compromisos anunciados eran "históricos, pero demasiado débiles" e instaron a los firmantes a cambiar por completo a buques de cero emisiones para 2030. "Si las grandes marcas del retail quieren realmente cumplir su parte de responsabilidad en materia de cambio climático, deben corregir el rumbo ahora, no dentro de 19 años", afirmó Kendra Ulrich, del grupo ecologista Stand.earth, miembro de Ship It Zero.

La coalición medioambientalista Ship It Zero pide a las grandes compañías navieras que lleguen a las cero emisiones para 2030.

Las Naciones Unidas pretenden reducir las emisiones de GEI del sector en un 50% con respecto a los niveles de 2008 para 2050, y cada vez se pide un objetivo más ambicioso de descarbonización total para 2050.

Una reducción del 50% requerirá el rápido desarrollo de combustibles de cero o bajas emisiones y nuevos diseños de buques.

Por MundoMarítimo