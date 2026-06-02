El mercado global de graneles sólidos mantiene una tendencia positiva durante 2026, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre las cadenas marítimas de suministro. Según un análisis presentado por MSI, el fortalecimiento del comercio de mineral de hierro, bauxita y granos ha sostenido la demanda de transporte marítimo, mientras que las disrupciones operativas derivadas del escenario geopolítico han incrementado las ineficiencias y respaldado los niveles de fletes.

Las exportaciones mundiales de mineral de hierro aumentaron 3,6% interanual entre enero y abril, mientras que los embarques de bauxita registraron un alza de 17% en igual período. A partir de estos resultados, MSI ajustó al alza sus proyecciones para el comercio de mineral de hierro y prevé que “las exportaciones de bauxita desde Guinea continúen expandiéndose”.

El comercio de carbón mostró un comportamiento más débil en el primer trimestre, con una caída de 2,4% interanual entre enero y marzo. No obstante, datos preliminares indican una recuperación durante abril, asociada en parte al aumento de los precios del gas derivado del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, el comercio de granos continuó entregando soporte al segmento Panamax, impulsado por la temporada de exportaciones de soja desde Brasil y por perspectivas favorables para trigo y granos gruesos.

El informe señala que el crecimiento de la demanda dry bulk se ha mantenido en gran medida independiente del conflicto regional, aunque las disrupciones derivadas de éste han amplificado la demanda de transporte marítimo. Entre los factores identificados figuran el aumento de los precios del búnker, que incentivó una mayor navegación a velocidad reducida, y mayores niveles de congestión vinculados al abastecimiento de combustible.

Por tipo de nave…

En el segmento Capesize, la velocidad promedio de navegación con carga disminuyó 0,6% mensual entre marzo y abril, mientras que el índice promedio 5CTC aumentó 37% en el mismo período. MSI proyecta que “los ingresos del sector se mantendrán firmes durante el resto de 2026, apoyados por el crecimiento del comercio y las ineficiencias operativas”.

En paralelo, los valores de los activos dry bulk continuaron aumentando desde mediados de 2025, especialmente en el segmento Handymax y Ultramax. Durante los primeros cuatro meses de 2026, los precios de buques Ultramax de 0, 5 y 10 años crecieron aproximadamente 10%, 13% y 20%, respectivamente.

El reporte destaca que los valores de los Ultramax de cinco años superan actualmente a los precios de nuevas construcciones en cerca de 4%, situación que no se observaba en este segmento desde 2010. Asimismo, el valor de un Ultramax de cinco años supera al de un Kamsarmax de igual antigüedad, invirtiendo la relación habitual entre ambos segmentos.

Según MSI, los ingresos spot de los Ultramax aumentaron alrededor de 13% entre enero y abril de 2026, mientras que la disponibilidad limitada de espacios de construcción en astilleros hasta al menos 2029 ha impulsado la demanda por buques de segunda mano. Entre enero y abril se registraron 38 ventas de Ultramax, frente a 22 operaciones en igual período del año anterior.

Nuevas naves

En materia de órdenes de construcción de buques, los pedidos de naves de combustible dual mostró cierta recuperación en abril, aunque los contratos por capacidad para el uso de combustibles alternativos permanecen por debajo de los niveles del año anterior.

Al mismo tiempo, continúan desarrollándose diseños orientados a mantener flexibilidad tecnológica. Entre ellos figura un nuevo concepto de feeder desarrollado por Seaspan y Technolog, preparado para operar con GNL y con posibilidad de conversión futura a amoníaco.

En tanto en el mercado de los combustibles marinos, los volúmenes de operaciones de bunkering con combustibles alternativos en Singapur volvieron a disminuir durante abril, en línea con una reducción general de la actividad de abastecimiento vinculada a las alteraciones del comercio en Medio Oriente. Los combustibles predominantes continúan siendo el GNL y los biocombustibles mezclados.

El informe también indica que los precios del VLSFO y del GNL aumentaron durante abril debido a las disrupciones en el Estrecho de Ormuz y a un mercado energético más ajustado. Pese a señales de menor demanda en el corto plazo, distintos puertos continúan avanzando en infraestructura para combustibles alternativos.

Por MundoMaritimo