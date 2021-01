En el último boletín Alphatanker publicado por MundoMarítimo se examinó cómo el mercado tanquero podría ser impactado por la introducción del Índice de Eficiencia Energética de los Buques Existentes (EEXI) , mientras la Organización Marítima Internacional (OMI) se esfuerza por para lograr su objetivo medioambiental de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo en un 40% para 2030. En esta oportunidad, la consultora analiza si el EEXI impulsará las perspectivas de la tecnología marina de eficiencia energética alternativa, centrándose en la propulsión asistida por el viento y plantea si se podrá ver un aumento de dicha tecnología instalada en los tanqueros en los próximos años.

A falta de un suministro suficiente de combustibles de bajo o nulo carbono, al introducirse la EEXI (probablemente en 2023 como muy pronto), para que un armador de uno de los tanqueros menos eficientes de la flota (clasificados como D o E) probablemente tendrán que reducir la potencia de sus motores principales, lo que a su vez reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Lo anterior puede lograrse reduciendo la velocidad de la nave o equipándola con una tecnología alternativa que impulse la eficiencia como cometas, velas o rotores. Cabe señalar que desde que los precios del petróleo se dispararon a finales de 2000 hubo un esfuerzo concertado entre los diseñadores de buques y los fabricantes de motores para mejorar la eficiencia energética de los tanqueros, así como en todos los tipos de buques. Sin embargo, los aumentos de eficiencia logrados por la producción de motores más eficientes o la adición de los bulbos de proa o el desarrollo de pinturas antifricción, las naves están ahora disminuyendo la velocidad por lo que ahora se está centrando en tecnologías alternativas que puedan ajustarse a las naves, una de ellas es la eólica. A su vez, el sector de la tecnología se ha disparado en tamaño con un buen número de empresas operando y aumentando exponencialmente. El resultado es que ahora existe una desconcertante variedad de opciones para los armadores que buscan instalar equipos de esta índole en sus buques.

Entre estas tecnologías figuran los rotores que son similares a las velas en el sentido de que aprovechan la fuerza del viento, pero operan en un principio aerodinámico y consisten esencialmente columnas giratorias de 30 a 40 metros de altura montadas en la cubierta. Luego están las cometas, que son la opción generalmente más barata para los propietarios de tanqueros y se despliegan desde la proa de un buque cuando las condiciones son favorables. Hay dos métodos de uso: en primer lugar, remolcar el buque sobre del agua utilizando la tracción desarrollada por la cometa. En segundo lugar, al tirar y retraer alternativamente la cometa que impulsa un generador para producir electricidad para la propulsión o para alimentar las baterías a bordo. Y también están las Velas… que es la misma que se ha usado durante cientos de años, pero mejorado significativamente por la aplicación de nuevos, modernos materiales ligeros como la fibra de carbono, mientras que el control y el posicionamiento de la vela es ahora totalmente automático.

¿Y en conclusión?

Para Alphatanker en última instancia, tendrá que ser el fletador quien pague por la tecnología. El desembolso extra de capital sugiere que los propietarios buscarán mitigar el costo y el riesgo por el tiempo que sus buques fletados permanezcan fuera. Como tendría un menor consumo de combustible, un tanquero equipado con tal tecnología implicaría una gran prima frente a un tanquero estándar. Sin embargo, esta prima no es tan sencilla para un eco-petrolero y aunque hay muchos estudios que demuestran que la propulsión eólica reduce el consumo de combustible, es una tecnología dependiente del clima y, por lo tanto, puede ser más adecuado para las rutas con un viento predominante relativamente estable y fuerte. Además, el uso de la tecnología en un viento cruzado puede no permitir que un barco tome la ruta más recta desde el origen hasta destino, alargando así un viaje que no atraerá a los fletadores que se ocupan de cargas con un tiempo delimitado.

Por MundoMarítimo