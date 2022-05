MAN Energy Solutions ha firmado un acuerdo de cooperación con STX Heavy Industries, para suministrar sus tres soluciones según el Índice de Eficiencia Energética de los Buques Existentes (EEXI) a los motores de baja velocidad de la marca MAN B&W fabricados por STX HI. El objetivo del acuerdo es proporcionar a los clientes de STX HI una solución que ayude a acelerar el ritmo de cumplimiento de la normativa EEXI.

Cabe señalar que la EEXI es una medida introducida por la OMI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y se relaciona con el diseño técnico de un buque. Las naves deberán obtener la aprobación EEXI una vez en la vida, antes de la primera inspección periódica en 2023 a más tardar.

Dependiendo de los requisitos de los clientes, las soluciones previstas por MAN Energy Solutions en el acuerdo ofrecen un paquete completo con un informe de evaluación o bien, sólo un Limitación de Potencia Anulable (OPL) independiente. Con efecto inmediato, el acuerdo tendrá una duración inicial de tres años.

Thomas Leander, vicepresidente - jefe de Soluciones y gerente de Obra, MAN Energy Solutions, manifestó: "Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo con STX HI que ayudará a los clientes a cumplir con la EEXI. Esto también significa mucho para nosotros, dado nuestro compromiso de ayudar a los clientes a satisfacer las demandas del mercado en materia de descarbonización".

Por su parte, Chun-Dong Kim, vicepresidente Senior y jefe de la División de Componentes de Motor y Servicio de Retrofit de STX HI, comentó que "estamos muy contentos de aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo con MAN Energy Solutions, que proporcionará la solución pertinente para la normativa EEXI, mientras que STX HI proporcionará una solución fiable para la descarbonización a los clientes. A partir de este acuerdo, esperamos seguir cooperando con MAN en el futuro para responder a la normativa medioambiental".

Según los términos del acuerdo, STX HI revenderá la solución de cumplimiento de la normativa EEXI de MAN Energy Solutions para todos los motores ME y MC fabricados por STX HI y de la marca MAN B&W. Para atender a los clientes lo antes posible, STX HI instalará la solución OPL en todas esas unidades.

Limitación de potencia anulable

El reglamento MEPC 335 (76) de la OMI, que entrará en vigor a partir de enero de 2023, exige que los buques que ya están en servicio cumplan con la EEXI. Por ello, MAN Energy Solutions ha desarrollado un OPL que satisface la petición de la gran mayoría de los armadores de una solución sencilla y económica que cumpla con la inminente normativa. El OPL reduce las emisiones de carbono restringiendo la potencia máxima -y, por tanto, el consumo de combustible- producida por los motores primarios a un valor inferior al diseñado y certificado originalmente.

Por MundoMarítimo