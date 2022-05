De las más de 5.000 embarcaciones de la clase DNV que requieren la certificación del Índice de Eficiencia Energética de los Buques Existentes (EEXI por su sigla en Inglés) solo unas 100 cuentan con la documentación totalmente aprobada. Teniendo en cuenta que la verificación debe completarse con la primera inspección periódica en 2023, el porcentaje de buques aprobados es sorprendentemente bajo. "Lo que también es un poco preocupante es que solo el 20% de nuestros clientes han hecho uso de las herramientas de soporte EEXI de DNV. ¡Eso nos deja con el 80% de la flota sin haber investigado el EEXI hasta ahora!", afirma Fabian Kock, Jefe de Certificación Ambiental en DNV en Hamburgo, Alemania.

Cabe mencionar que el EEXI es una medida introducida por la OMI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y se relaciona con el diseño técnico de una nave. Los buques deben obtener la aprobación EEXI una vez en la vida, antes de la primera inspección periódica en 2023 a más tardar.

Según explicó, DNV posee una herramienta de planificación de cumplimiento que ofrece a los usuarios una lista completa de sus naves y su estado individual en relación con la EEXI. Todos los clientes de DNV pueden acceder al Planificador de cumplimiento a través de MyServices en Veracity.

"Lo que podemos ver es que la mayoría de los armadores instalarán algún tipo de limitación de potencia anulable para cumplir con el EEXI requerido. La instalación de tales sistemas a bordo de los buques en un período de tiempo tan corto podría resultar en una escasez temporal de ingenieros disponibles para instalar el equipo si muchos armadores deciden obtener una aprobación de última hora", adelanto. Sin embargo, sostuvo que "DNV está bien preparado y se asegurará de que todos cumplan con sus plazos individuales. Pero para estar seguros, los armadores deben entregar sus datos al menos cuatro semanas antes de la inspección periódica".

Para lograr valores más bajos de EEXI y reducir la limitación de potencia requerida o la reducción de velocidad, recomienda hacer uso de las curvas de velocidad-potencia aprobadas en lugar de usar la solución alternativa de fórmulas conservadoras. Explica que, particularmente, para los buques más antiguos, podría ser un desafío obtener dichos documentos, ya que para los buques que no son EEDI (sigla en inglés de Índice de Diseño de Eficiencia Energética), las curvas de velocidad-potencia no han sido aprobadas por clase y, por lo tanto, no se almacenan en los archivos de DNV. "Por lo tanto, los armadores y gerentes deben consolidar todos los documentos relevantes con mucha anticipación. Si dichos documentos no están disponibles, las regulaciones de la OMI permiten cálculos más conservadores, sin embargo, con el inconveniente de alcanzar valores EEXI más altos. Esto significa que se deben aplicar reducciones de velocidad mucho mayores para lograr el valor EEXI requerido", sostiene Kock .

Explica además que la herramienta digital EEXI de DNV es gratuita y brinda soporte durante todo el proceso de verificación. Permite a todos los clientes registrados revisar el EEXI requerido y calcular el EEXI alcanzado de cada nave. Además, para que el proceso de cálculo sea lo más eficiente posible, la calculadora se rellena previamente con datos aprobados por DNV. "La herramienta guía a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso de cálculo y ofrece todas las opciones posibles y factores de corrección que mejorarán el EEXI obtenido" afirma Kock, quien señala como ejemplo las correcciones debidas a grúas instaladas en buques de carga general o mayor potencia instalada debido a propulsión redundante en tanqueros shuttle.

Según expone, la página de resultados de EEXI muestra si el EEXI obtenido cumple con el EEXI requerido. En caso de que no lo haga, proporcionará la limitación de potencia del motor (EPL) anulable requerida como una posible ruta para el cumplimiento. Una vez finalizada la opción de cumplimiento, genera el expediente técnico EEXI, que en el siguiente paso puede ser presentado para su aprobación. La buena noticia es que la herramienta también está disponible para embarcaciones sin clasificación DNV.

