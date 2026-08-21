La industria mundial del transporte marítimo Ro-Ro avanzó hacia una mayor estandarización de la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tras la creación del GRC Council (GRCC), organismo encargado de administrar y actualizar el marco metodológico y las reglas para el tratamiento de datos de la Global Ro-Ro Community (GRC).
La iniciativa adquiere especial relevancia para el segmento de los car carriers, considerando que las compañías participantes del GRC representan aproximadamente el 80% de la capacidad de transporte de la flota global de buques que transportan vehículos, medida en Car Equivalent Units (CEU).
Con la creación del GRCC se establece una estructura formal para la revisión continua de las metodologías de contabilización de emisiones, los criterios de manejo de información y los procedimientos de gobernanza relacionados con los datos ambientales del transporte Ro-Ro.
El objetivo es generar información de emisiones más confiable, transparente y comparable, que pueda ser utilizada no solo por las navieras, sino también por propietarios de carga, fabricantes de vehículos y otros participantes de la cadena logística.
Presión regulatoria impulsa mayor precisión en los datos
El desarrollo del nuevo marco responde al creciente requerimiento de contar con datos primarios verificables sobre emisiones, impulsado por regulaciones y estándares como FuelEU Maritime, las medidas de reducción de gases de efecto invernadero de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el avance de las exigencias corporativas de divulgación de emisiones Scope 3.
La Global Ro-Ro Community fue creada en 2024 precisamente para fortalecer la colaboración entre navieras, propietarios de carga, verificadores independientes y otros actores de la industria.
A medida que la iniciativa amplió su alcance, aumentó también la necesidad de establecer reglas comunes para actualizar las metodologías, administrar la información y asegurar transparencia en los procesos de decisión.
El GRCC tendrá ahora la responsabilidad de revisar y perfeccionar de manera permanente la GRC Methodology, junto con las normas de tratamiento de datos y los documentos de gobernanza asociados.
Metodología alineada con estándares internacionales
La metodología utilizada por la Global Ro-Ro Community para contabilizar emisiones de GEI fue publicada en 2025 y está alineada con ISO 14083 y el GLEC Framework.
El sistema permite calcular factores de intensidad de emisiones de GEI a nivel de buque utilizando datos primarios sometidos a verificación independiente, fortaleciendo la trazabilidad de la información ambiental generada por las operaciones Ro-Ro.
Este enfoque puede facilitar a las navieras la comunicación de su desempeño ambiental y, al mismo tiempo, entregar a fabricantes de vehículos y propietarios de carga información de mayor calidad para gestionar sus emisiones indirectas de Scope 3.
La nueva estructura también busca facilitar el desarrollo de estrategias de descarbonización a lo largo de toda la cadena logística, aumentando la comparabilidad de los datos entre operadores y mejorando la transparencia de la información ambiental del sector.
Impacto líneas para navieras y fabricantes de vehículos
La implementación de criterios comunes de cálculo y verificación representa un avance especialmente relevante para el transporte internacional de vehículos, donde fabricantes y armadores enfrentan crecientes exigencias para identificar las emisiones asociadas a cada etapa de sus cadenas de suministro.
Una mayor disponibilidad de información estandarizada podría permitir comparar alternativas de transporte, identificar operaciones con menor intensidad de carbono y evaluar con mayor precisión las medidas de reducción de emisiones aplicadas por los operadores Ro-Ro.
En este contexto, la industria busca avanzar desde estimaciones generales hacia sistemas basados cada vez más en datos operacionales primarios, verificables y comparables internacionalmente, un elemento que podría adquirir mayor peso a medida que aumenten las exigencias regulatorias y corporativas vinculadas a la descarbonización del transporte marítimo.
Por MundoMaritimo
HMM lanza Calculadora de Carbono de la Cadena de Suministro para medir emisiones de GEI
ATI recibe sello de Cuantificación y Reducción de emisiones de GEI de HuellaChile
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.