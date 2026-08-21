La industria mundial del transporte marítimo Ro-Ro avanzó hacia una mayor estandarización de la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tras la creación del GRC Council (GRCC), organismo encargado de administrar y actualizar el marco metodológico y las reglas para el tratamiento de datos de la Global Ro-Ro Community (GRC).

La iniciativa adquiere especial relevancia para el segmento de los car carriers, considerando que las compañías participantes del GRC representan aproximadamente el 80% de la capacidad de transporte de la flota global de buques que transportan vehículos, medida en Car Equivalent Units (CEU).

Con la creación del GRCC se establece una estructura formal para la revisión continua de las metodologías de contabilización de emisiones, los criterios de manejo de información y los procedimientos de gobernanza relacionados con los datos ambientales del transporte Ro-Ro.

El objetivo es generar información de emisiones más confiable, transparente y comparable, que pueda ser utilizada no solo por las navieras, sino también por propietarios de carga, fabricantes de vehículos y otros participantes de la cadena logística.

Presión regulatoria impulsa mayor precisión en los datos

El desarrollo del nuevo marco responde al creciente requerimiento de contar con datos primarios verificables sobre emisiones, impulsado por regulaciones y estándares como FuelEU Maritime, las medidas de reducción de gases de efecto invernadero de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el avance de las exigencias corporativas de divulgación de emisiones Scope 3.

La Global Ro-Ro Community fue creada en 2024 precisamente para fortalecer la colaboración entre navieras, propietarios de carga, verificadores independientes y otros actores de la industria.

A medida que la iniciativa amplió su alcance, aumentó también la necesidad de establecer reglas comunes para actualizar las metodologías, administrar la información y asegurar transparencia en los procesos de decisión.

El GRCC tendrá ahora la responsabilidad de revisar y perfeccionar de manera permanente la GRC Methodology, junto con las normas de tratamiento de datos y los documentos de gobernanza asociados.

Metodología alineada con estándares internacionales

La metodología utilizada por la Global Ro-Ro Community para contabilizar emisiones de GEI fue publicada en 2025 y está alineada con ISO 14083 y el GLEC Framework.

El sistema permite calcular factores de intensidad de emisiones de GEI a nivel de buque utilizando datos primarios sometidos a verificación independiente, fortaleciendo la trazabilidad de la información ambiental generada por las operaciones Ro-Ro.

Este enfoque puede facilitar a las navieras la comunicación de su desempeño ambiental y, al mismo tiempo, entregar a fabricantes de vehículos y propietarios de carga información de mayor calidad para gestionar sus emisiones indirectas de Scope 3.

La nueva estructura también busca facilitar el desarrollo de estrategias de descarbonización a lo largo de toda la cadena logística, aumentando la comparabilidad de los datos entre operadores y mejorando la transparencia de la información ambiental del sector.

Impacto líneas para navieras y fabricantes de vehículos

La implementación de criterios comunes de cálculo y verificación representa un avance especialmente relevante para el transporte internacional de vehículos, donde fabricantes y armadores enfrentan crecientes exigencias para identificar las emisiones asociadas a cada etapa de sus cadenas de suministro.

Una mayor disponibilidad de información estandarizada podría permitir comparar alternativas de transporte, identificar operaciones con menor intensidad de carbono y evaluar con mayor precisión las medidas de reducción de emisiones aplicadas por los operadores Ro-Ro.

En este contexto, la industria busca avanzar desde estimaciones generales hacia sistemas basados cada vez más en datos operacionales primarios, verificables y comparables internacionalmente, un elemento que podría adquirir mayor peso a medida que aumenten las exigencias regulatorias y corporativas vinculadas a la descarbonización del transporte marítimo.

Por MundoMaritimo