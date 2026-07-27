La incorporación de una cifra récord de nueva capacidad a la flota mundial durante 2026 hacía prever un descenso más acelerado de las tarifas del transporte marítimo de contenedores. Sin embargo, ese escenario aún no se materializa plenamente. Si bien diversos indicadores anticipan una corrección de los fletes durante el segundo semestre, el mercado continúa enfrentando una combinación de factores que mantiene los valores por encima de los promedios históricos.

Así lo plantea el más reciente informe mensual del consultor estadounidense Jon Monroe, quien señala que la industria transita un período de normalización gradual, donde la mayor oferta de espacio comienza a ejercer presión sobre las tarifas, aunque sin provocar todavía una caída significativa.

Mayor capacidad, pero también nuevas fuentes de demanda

Durante 2026 se espera la incorporación de aproximadamente 1,7 millones de TEUs en nueva capacidad, equivalente a entre 130 y 150 nuevos buques, de los cuales más de la mitad se destinará a las rutas transpacíficas, principal ruta del comercio mundial de contenedores.

En un mercado tradicional, este incremento debería traducirse en una reducción importante de las tarifas. Sin embargo, Monroe sostiene que hoy existen elementos que compensan parcialmente ese efecto.

Entre ellos destaca el fuerte crecimiento de las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial. La construcción de centros de datos está impulsando una creciente demanda por servidores, semiconductores, sistemas de refrigeración, equipos eléctricos y otros componentes manufacturados principalmente en Asia, generando nuevos volúmenes de carga para las líneas navieras.

Las navieras vuelven a privilegiar los contratos

El informe sostiene que, a medida que el mercado pierde dinamismo, las compañías marítimas tenderán a modificar su estrategia comercial.

Tras un período marcado por la maximización de los ingresos obtenidos en el mercado spot, las líneas navieras volverían a priorizar los contratos de largo plazo con los propietarios de la carga (BCO) y los armadores no operadores, buscando asegurar utilización de sus buques en un escenario donde la oferta crecerá más rápido que la demanda. En este contexto, Monroe estima que durante los próximos meses aumentarán las oportunidades para renegociar tarifas y condiciones comerciales.

Costa Oeste y Costa Este muestran comportamientos distintos

Uno de los aspectos que destaca el reporte es la creciente diferencia entre las tarifas hacia la Costa Oeste y la Costa Este de Estados Unidos.

En la Costa Oeste ya comienzan a observarse señales de debilitamiento de los fletes, siguiendo una evolución similar a la registrada en 2025, aunque con un descenso más gradual. En contraste, las tarifas hacia la Costa Este continúan elevadas debido a una utilización más ajustada del espacio disponible, pese a la incorporación de nuevos buques.

Según Monroe, esta diferencia difícilmente podrá sostenerse indefinidamente. A medida que continúe ingresando capacidad al mercado, la utilización de los servicios tenderá a disminuir y las tarifas deberían converger hacia niveles más bajos.

Incertidumbre geopolítica y cambios en la manufactura

El reporte también advierte que el escenario internacional continúa siendo un factor determinante para la evolución del transporte marítimo.

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz mantienen en alerta a la industria por el riesgo de un eventual aumento en los costos energéticos y posibles alteraciones operacionales. Paralelamente, la incertidumbre en torno a la política arancelaria de Estados Unidos ha incentivado durante la primera mitad del año el adelantamiento de importaciones, fenómeno que podría revertirse durante el segundo semestre si finalmente disminuye la demanda.

Monroe también observa que la relocalización gradual de la producción desde China hacia países del Sudeste Asiático e India continúa modificando la geografía del comercio marítimo.

Esta transformación favorece el desarrollo de servicios directos hacia la Costa Este y el Golfo de Estados Unidos, mientras los puertos de la Costa Oeste seguirán desempeñando un papel relevante gracias a sus menores tiempos de tránsito y conexiones ferroviarias con el interior del país. No obstante, su participación relativa podría disminuir a medida que las cadenas de suministro continúan diversificándose.

Perspectivas

Para Jon Monroe, todo apunta a que el mercado ingresará durante los próximos meses en una fase de tarifas descendentes, impulsada por la combinación de mayor capacidad disponible y una demanda menos dinámica. Sin embargo, la evolución de los fletes seguirá dependiendo de factores externos como la situación geopolítica, las decisiones comerciales de las líneas navieras y la evolución de los flujos de comercio internacional, elementos que continúan dificultando cualquier pronóstico definitivo.

Por MundoMaritimo