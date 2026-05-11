El mercado mundial de transporte marítimo contenerizado atraviesa un escenario marcado por la desaceleración de la demanda y ajustes tarifarios impulsados por recargos de emergencia. De acuerdo con el analista de la industria marítima Lars Jensen, el crecimiento de la demanda global de contenedores “se volvió negativo en marzo”, según los nuevos datos de Container Trade Statistics (CTS)al caer un -2,4% interanual. “El descenso de la demanda global en marzo está impulsado en gran medida por la continua caída de los volúmenes relacionados con Norteamérica debido a la guerra comercial de Estados Unidos y no puede atribuirse únicamente a la crisis de Ormuz”, indica Jensen.

Los volúmenes asociados a contenedores de importación y exportación de Norteamérica retrocedieron un 6,8%, mientras que el resto del mundo, excluyendo esa región, disminuyó un 0,8%. Se trató de la segunda mayor caída interanual observada en Norteamérica desde el inicio de la guerra comercial estadounidense, solo superada por mayo de 2025, cuando el descenso alcanzó el 7,4%.

Pese al debilitamiento de la demanda, los índices de tarifas muestran cierta resiliencia. Jensen señaló que el índice global de tarifas de CTS aumentó un 3,9% en marzo respecto de febrero, aunque todavía se ubicó un 1,3% por debajo del nivel registrado un año antes. Sin embargo, el índice permanece un 17,9% por encima de marzo de 2019, previo a las disrupciones iniciadas en 2020 a causa de la pandemia.

Por su parte, Drewry informó que su World Container Index (WCI) aumentó un 3%, hasta los US$2.2867/FEU, tras tres semanas consecutivas de descensos. El incremento fue impulsado principalmente por las rutas Transpacífico y Asia-Europa.

Puntualmente el Transpacífico, las tarifas entre Shanghái y Nueva York crecieron un 7%, hasta US$3.721/FEU, mientras que las tarifas entre Shanghái y Los Ángeles aumentaron un 5%, alcanzando los US$3.062/FEU.

Estos incrementos estuvieron asociados a la implementación de recargos como el Emergency Fuel Surcharges (EFS) y Peak Season Surcharges (PSS). En ese contexto, MSC elevó el EFS en la ruta Asia-Costa Este de Estados Unidos desde US$430 a US$644 por FEU y en la ruta Asia-Costa Oeste de Estados Unidos desde US$272 a US$467/FEU. En paralelo, CMA CGM introdujo un PSS de US$2.000/FEU a partir del 1 de mayo.

En la misma línea, Maersk revisó al alza el PSS desde el Lejano Oriente hacia la Costa Este de Sudamérica apenas días después de anunciarlo. El recargo original, válido desde el 21 de mayo, era de US$1.000/FEU, pero posteriormente fue ajustado a US$1.500/FEU con vigencia desde el 25 de mayo.

La tensión geopolítica en Medio Oriente también continúa influyendo en el mercado. Freightos señaló que el cierre del Estrecho de Ormuz asociado a la guerra en el Golfo Pérsico mantiene presión sobre los costos de las líneas navieras debido al alza del bunker, aunque hasta ahora los problemas reales de abastecimiento de combustible han sido limitados. La consultora agregó que “la dinámica de oferta y demanda durante los meses típicamente débiles está limitando el impacto que los recargos de emergencia por combustible y otros incrementos planificados están teniendo sobre las tarifas spot”.

En cuanto a la gestión de capacidad, Drewry indicó que se esperan 34 blank sailings (cancelación de Itinerarios) en las principales rutas Este-Oeste durante las próximas cinco semanas (semana 20 y la 24), sobre un total de 702 zarpes programados, equivalente a una tasa de cancelación de 5%. El 47% de estas cancelaciones se concentra en la ruta Transpacífico hacia el este, seguido por Asia-Europa/Mediterráneo con 32% y la del Transatlántico con 21%.

No obstante, la consultora proyectó una mejora gradual de las condiciones operacionales, ya que estima que los blank sailings disminuirían desde 59 en abril, a 49 en mayo y a 30 en junio, mientras que la capacidad Este-Oeste.

Por MundoMaritimo