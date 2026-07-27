Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores mantuvieron su tendencia a la baja durante la última semana, reflejando un mercado que comienza a normalizarse tras el fuerte repunte registrado desde fines de febrero. Tanto Drewry como Xeneta coinciden en que el incremento de la capacidad disponible y una demanda más moderada continúan ejerciendo presión sobre los fletes en las principales rutas Este-Oeste, aunque éstos permanecen muy por encima de los niveles previos a la actual crisis geopolítica.

El Índice Mundial de Contenedores (WCI) de Drewry retrocedió 4% al 23 de julio, situándose en US$4.374 por contenedor de 40 pies, impulsado por las caídas observadas en las rutas Transpacífico y Asia-Europa. En paralelo, Xeneta reportó descensos más moderados, del 1%, hacia la costa oeste de Estados Unidos, el norte de Europa y el Mediterráneo, mientras que las tarifas hacia la costa este estadounidense permanecieron prácticamente sin variaciones.

Capacidad gana terreno

En la ruta transpacífica, Drewry registró una disminución de 6% en la tarifa entre Shanghái y Los Ángeles, hasta US$5.878/FEU, y de 4% entre Shanghái y Nueva York, hasta US$7.598/FEU. Xeneta, por su parte, situó las tarifas promedio en US$6.225 y US$8.846/FEU, respectivamente, reflejando metodologías de medición distintas, aunque una misma tendencia de debilitamiento del mercado.

Ambas consultoras atribuyen esta evolución al aumento de la capacidad disponible. Según Drewry, la próxima semana habrá seis blank sailings en el Transpacífico, frente a los nueve programados para la semana actual, lo que implica un mayor despliegue de buques por parte de las líneas navieras.

Emily Stausbøll, analista senior de transporte marítimo de Xeneta, señaló que las cancelaciones de itinerarios apenas comienzan a aparecer y que las navieras aún muestran escasa disposición a retirar capacidad de forma significativa. "Ninguna línea naviera quiere ser la primera en retirar una cantidad importante de capacidad mientras sus competidores puedan captar esos volúmenes de carga, lo que limita el margen para revertir la caída de las tarifas mediante la gestión de la oferta", afirmó.

Mercado aún sobre niveles precrisis

Pese al ajuste semanal, los valores actuales continúan muy por encima de los registrados antes de la crisis iniciada a fines de febrero. De acuerdo con Xeneta, las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia la costa oeste y la costa este de Estados Unidos acumulan incrementos de 231% y 234%, respectivamente, respecto del 28 de febrero. Hacia el norte de Europa el aumento alcanza 135%, mientras que hacia el Mediterráneo llega al 96%.

Para Stausbøll, el comportamiento reciente confirma que las tarifas retroceden a un ritmo mucho más lento del que aumentaron durante el período de mayor tensión del mercado, por lo que es probable que la normalización continúe de forma gradual durante las próximas semanas.

Geopolítica mantiene la incertidumbre

Más allá de los fundamentos del mercado, ambas consultoras advierten que el escenario geopolítico y comercial seguirá influyendo en la evolución de los fletes.

Drewry destaca que las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán y la preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz han llevado a varias líneas navieras a anunciar recargos de emergencia por combustible (Emergency Fuel Surcharge, EFS) a partir de agosto. A ello se suma la incertidumbre asociada a la política arancelaria estadounidense, tras la expiración de los aranceles globales del 10% y la expectativa por la entrada en vigor de nuevas medidas durante las próximas semanas.

No obstante, Xeneta sostiene que el impacto operativo de la escalada geopolítica sigue siendo limitado para el transporte marítimo de contenedores, ya que la gran mayoría de los buques ya evitaba transitar por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo antes del recrudecimiento de las tensiones.

En este contexto, la consultora concluye que, si bien los acontecimientos geopolíticos y los recargos asociados al combustible pueden desacelerar el descenso de las tarifas, los fundamentos del mercado —mayor capacidad y menor demanda— continuarán marcando la dirección del mercado de fletamento en el corto plazo.

Por MundoMaritimo