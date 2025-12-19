El segmento de transporte marítimo multipropósito (MPV, por sus siglas en inglés) enfrenta un escenario de crecimiento moderado de cara a 2026, condicionado por factores geopolíticos, económicos y por la evolución de la competencia con otros segmentos de la industria naviera. Las perspectivas se apoyan principalmente en una demanda sostenida de carga de proyectos, mientras que el transporte de carga general continúa bajo presión, indicó Drewry.
Durante 2025, la actividad del sector estuvo marcada por la inestabilidad geopolítica, cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos y señales económicas volátiles, elementos que afectaron la confianza del comercio y la planificación de largo plazo. Aunque el tránsito por el Mar Rojo comienza a normalizarse y aporta cierto alivio operativo, conflictos persistentes como el de Ucrania y un entorno macroeconómico incierto siguen influyendo en el desempeño del segmento MPV.
Las proyecciones indican un crecimiento del PIB mundial cercano al 2,7% en 2026, lo que respaldaría un aumento moderado de la demanda por servicios MPV. En este contexto, se espera que las tarifas de los buques especializados en carga de proyectos aumenten gradualmente tras un segundo semestre de 2025 estable, mientras que las tarifas de los buques de carga general continuarían presionadas por la competencia de la flota portacontenedores, especialmente a medida que más naves retoman la ruta del mar Rojo. Aun cuando un alto el fuego en Medio Oriente ha facilitado algunos flujos comerciales, la plena normalización del tránsito por Suez no se prevé antes del cierre del primer semestre de 2026.
Efectos geopolíticos y normativos
El crecimiento de la carga movilizada en buques de carga general se estima en torno al 1,3% para 2026, en un escenario afectado por mayores costos derivados de aranceles y por la incertidumbre económica. Al mismo tiempo, la oferta de buques portacontenedores podría aumentar de forma significativa debido a un elevado número de entregas y a menores niveles de utilización, intensificando la presión competitiva sobre la carga general.
En contraste, los buques especializados en carga de proyectos podrían incrementar su participación en operaciones de mayor complejidad, impulsados por la demanda asociada a la seguridad energética y a iniciativas vinculadas a la transición energética. No obstante, el crecimiento total del volumen MPV ha sido ajustado a cerca de 2,9% para 2026, frente a una expansión de la flota estimada en torno al 3,5%.
Desde el punto de vista de la flota, los factores normativos continúan influyendo en las decisiones de inversión. Actualmente, los buques MPV propulsados por combustibles alternativos representan apenas el 1,3% de la flota medida en dwt, aunque concentran alrededor del 12,5% del libro de órdenes, proporción que se espera aumente en 2026 en respuesta a las regulaciones de la OMI y a la disponibilidad de combustibles. En 2025 se entregaron aproximadamente 2,7 millones de dwt, por debajo de las previsiones iniciales, elevando la flota total a unos 64,5 millones de toneladas. Mientras los buques de carga de proyectos cumplieron con más del 80% de las entregas previstas, los buques de carga general registraron mayores retrasos.
Las tarifas de fletamento por tiempo (TC) para la carga general se mantendrían bajo presión debido a la sobreoferta en el segmento de contenedores, una demanda moderada de toneladas-milla y un nivel limitado de desguaces, especialmente en naves de tamaño medio y menor capacidad de izaje. Por su parte, los buques de carga de proyectos podrían mostrar un mejor desempeño, apoyados en un flujo de proyectos activos, un crecimiento contenido del libro de órdenes y características técnicas especializadas, con una competencia acotada desde el segmento Handysize.
Por MundoMaritimo
