El año 2025 estuvo marcado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y cambios en las rutas marítimas, pero el desempeño de los principales segmentos del shipping se mantuvo, en términos generales, mejor de lo esperado. Así se desprende de un análisis presentado en el podcast de Seatrade Maritime, que reunió a especialistas de Maritime Strategies International (MSI) para revisar el escenario macroeconómico y sectorial de cara a 2026.

Contexto macroeconómico y comercio marítimo

Adam Kent, analista de MSI, señaló que la economía global mostró mayor resiliencia de la prevista. “Tuvimos que aumentar nuestra previsión de crecimiento global para 2025 hasta 2,7%”, indicó, añadiendo que para el presente año se proyecta una expansión cercana a 2,6%. Estados Unidos mantendría un crecimiento ligeramente superior al 2%, mientras que China, pese a una pérdida de impulso en el segundo semestre de 2025, se encamina a cumplir su objetivo oficial de crecimiento del 5%.

Europa, en contraste, seguiría mostrando un desempeño débil, con presión sobre el sector industrial y el mercado laboral. India y varias economías del Sudeste Asiático, como Vietnam, Malasia e Indonesia, aparecen como focos de mayor dinamismo.

Paralelamente, el crecimiento del transporte marítimo de carga fue moderado. En 2025 creció cerca de 1,8%, mientras que la flota mundial aumentó alrededor de 4% su capacidad. Sin embargo, mayores distancias de navegación y menor eficiencia operativa contribuyeron a sostener los mercados. Kent advirtió que en 2026 podrían reaparecer presiones si más buques regresan al Mar Rojo y al Canal de Suez, lo que aumentaría la oferta efectiva de tonelaje.

Transporte de contenedores: inestabilidad y ajuste gradual

Daniel Richards, de MSI, describió 2025 como un año más débil que 2024 para el transporte marítimo de contenedores, aunque sin retornar a pérdidas generalizadas. Las tarifas promedio globales se ubicaron cerca de 20% por debajo de los niveles de un año antes, pero aún por encima de los valores de fines de 2023.

“Fue un año volátil, con presiones por el crecimiento acumulado de la flota”, explicó Richards. Las tensiones comerciales impulsaron desvíos de carga desde China hacia Europa y mercados emergentes, especialmente África, donde las importaciones desde Asia crecieron con fuerza.

En contraste, el mercado de fletamentos y de activos mantuvo niveles elevados. La eventual normalización de los tránsitos por el Mar Rojo sigue siendo un factor clave: un retorno masivo podría liberar hasta 6% de la flota, presionando el equilibrio oferta-demanda.

Graneles: soporte por cambios en rutas

Will Fray, Director, Maritime Strategies International, destacó que el mercado de graneles mostró resiliencia pese a un crecimiento de la demanda cercano a solo 0,5% frente a una expansión de flota del 3%. Los fletes cayeron alrededor de 10% interanual, aunque se mantuvieron por encima de lo que sugerirían los fundamentos.

El aumento de las exportaciones de bauxita desde Guinea hacia China, con crecimientos superiores al 20%, incrementó las distancias recorridas y los tiempos de viaje, apoyando los ingresos. Para 2026, MSI espera un crecimiento del comercio algo superior al de 2025, aunque persisten riesgos en segmentos como Panamax, donde se prevé un fuerte aumento de entregas de nueva capacidad.

Tanqueros: impacto de la geopolítica y sanciones

Tim Smith, Senior Advisor Board Member, APM Terminals, señaló que el mercado de tanqueros se fortaleció en el segundo semestre de 2025, impulsado por el aumento de producción de la OPEP+ y mayores flujos de crudo desde América. “En el cuarto trimestre vimos VLCCs ganando más de US$100.000 diarios”, afirmó.

Las sanciones y decomisos de buques, junto con el crecimiento de la llamada “flota en las sombras”, añadieron tensión al mercado. Smith advirtió que una proporción significativa de la flota de Aframax y Suezmax opera bajo sanciones, reduciendo la disponibilidad de capacidad convencional. Para 2026, el panorama sigue siendo favorable en el corto plazo, aunque el aumento de entregas de nuevos buques podría moderar los ingresos más adelante.

Construcción naval: órdenes elevadas y ajuste en camino

En el segmento de construcción naval, Kent indicó que 2025 fue el quinto año consecutivo de fuerte contratación, con más de 90 millones de toneladas ordenados y un libro de órdenes que supera los 300 millones de toneladas. Los portacontenedores concentraron cerca de la mitad de los pedidos.

Para 2026, MSI prevé una caída de alrededor de 40% en nuevas órdenes de construcción de buques, en un contexto de mayor capacidad de astilleros y precios elevados. “Esperamos que los precios de los buques nuevos empiecen a bajar”, señaló Kent, mientras persiste la incertidumbre regulatoria por el retraso del marco de emisiones netas cero de la OMI.

Finalmente, el análisis de Seatrade Maritime y MSI muestra un sector que entra en 2026 con fundamentos relativamente sólidos, pero expuesto a riesgos geopolíticos, regulatorios y de oferta que seguirán marcando la evolución de los mercados marítimos en los próximos meses.

Por MundoMaritimo