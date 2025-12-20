Los mercados convencionales de búnker enfrentarían un crecimiento limitado de la demanda en 2026, en un escenario marcado por la desaceleración del consumo y señales de un techo en el uso del fuel oil con 0,5 % de azufre (VLSFO), actualmente el producto más utilizado en el sector, reportó S&P Global.
En los últimos años, los conflictos geopolíticos impulsaron desvíos de rutas marítimas y un aumento de la demanda medida en toneladas-milla. Sin embargo, los análisis señalan que estos efectos podrían verse compensados por mejoras en la eficiencia energética de los buques. Según el último informe de perspectivas energéticas de largo plazo de DNV, el consumo mundial de combustibles marinos de origen petrolero disminuiría de 11.891 petajoules (Pj) en 2024 a 11.787 Pj en 2025, antes de una leve recuperación a 11.813 Pj en 2026.
La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda global de búnker podría estabilizarse en torno a 5 millones de barriles diarios hacia 2030, pese al crecimiento observado en 2024, impulsado principalmente por los desvíos de buques fuera del Canal de Suez.
Datos de IMF PortWatch indican que los tránsitos por el estrecho de Bab al-Mandab se mantienen en niveles equivalentes a la mitad del período previo al conflicto, incluso después de la pausa en los ataques por parte de los hutíes tras un alto el fuego entre Israel y Hamas en octubre de 2025. Diversos operadores evalúan un retorno gradual al Mar Rojo, condicionado a la seguridad de la ruta, lo que tendría impacto directo en el consumo de combustible de los buques.
En este contexto, representantes del sector señalan que el cierre del Canal de Suez incrementó el volumen de combustible consumido por las navieras, debido a las mayores distancias navegadas. Una eventual reapertura plena podría revertir ese efecto.
Cambios normativos y consumo de VLSFO
Participantes del mercado también anticipan una transición energética en el sector marítimo más lenta de lo previsto, en parte por el retraso del Marco de Cero Emisiones Netas de la Organización Marítima Internacional, que contemplaba la aplicación de costos a las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2028. En paralelo, desde mayo de 2025 entraron en vigor límites más estrictos de azufre en el Mediterráneo, reduciendo el máximo permitido de 0,5% a 0,1%, con normas similares previstas para aguas del Ártico canadiense y Noruega desde marzo de 2026.
Estas normas han impulsado un mayor uso de gasoil marino (MGO) con 0,1% de azufre, mientras algunas navieras optan por instalar sistemas de depuración de gases (scrubbers) para consumir fuel oil de alto contenido de azufre o recurren a gas natural licuado y biocombustibles. Según datos de DNV, el número de buques equipados con scrubbers aumentó de 5.469 en 2023 a 6.168 en 2024 y se proyecta que alcance 6.712 unidades para el final del 2025.
En el puerto de Róterdam, las ventas de VLSFO alcanzaron 2,1 millones de toneladas métricas entre enero y septiembre de 2025, frente a 2,6 millones de toneladas de fuel oil de alto azufre, lo que apunta a un segundo año consecutivo de menores entregas del producto con 0,5 % de azufre.
Impacto en los patrones de abastecimiento
En cuanto a los flujos comerciales, Singapur, el mayor puerto de suministro de búnker del mundo, registró ventas récord de 54,9 millones de toneladas en 2024 y un incremento interanual de 1,7 % en los primeros diez meses de 2025. Los desvíos desde el mar Rojo beneficiaron a Singapur y a puertos africanos, en detrimento de hubs de abastecimiento en Egipto, el Mediterráneo oriental y Medio Oriente.
Actores del sector advierten que estos patrones podrían revertirse si el tránsito por el Mar Rojo se normaliza. En ese escenario, se anticipa una recuperación gradual de los hubs tradicionales como Fujairah, mientras que los grandes puertos de flujo enfrentarían mayor presión competitiva en un contexto de demanda limitada.
