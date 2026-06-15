En el marco de la conmemoración de los 10 años de su Reporte de Sostenibilidad, Ultramar realizó en Valparaíso el conversatorio “Conectar para confiar”. Tras la actividad, el presidente de Ultramar, Richard von Appen, conversó con MundoMaritimo acerca de la relevancia que tiene para la compañía la sostenibilidad como parte de su gestión cotidiana, así como el valor de la transparencia y el diálogo para fortalecer la legitimidad de las organizaciones, así como del propio desarrollo portuario frente a la sociedad.

Respecto de la decisión de elaborar y publicar desde hace una década un Reporte de Sostenibilidad, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de mostrar de manera abierta cómo la compañía entiende su rol y el impacto de sus actividades. “Lo que nosotros queremos reflejar es lo que pensamos, lo que hacemos en nuestra tarea diaria”, señaló.

En ese sentido, añadió que el documento busca dar cuenta del trabajo que realiza la organización en ámbitos que van más allá de la operación de sus negocios. “Hay una intención de preocuparnos de atender bien a los clientes, de ser un espacio atractivo para todos nuestros colaboradores, de ser fuente de desarrollo de los proveedores y ser un buen vecino dentro de las comunidades”, afirmó.

Richard von Appen destacó además que el ejercicio de reportabilidad ha contribuido a ordenar procesos internos y a generar instancias de aprendizaje. “Esto nos ha ayudado a ordenarnos y hemos ido aprendiendo mucho también de otras organizaciones”, sostuvo, agregando que uno de los principales objetivos es recibir retroalimentación de clientes, trabajadores, proveedores y comunidades para identificar oportunidades de mejora.

Consultado sobre la relevancia de la “transparencia” en un contexto en que muchas veces puede verse tensionada por distintos intereses, el ejecutivo sostuvo que la confianza se construye precisamente a partir de una comunicación honesta respecto de los avances y desafíos de una organización. “Nosotros somos una organización humana que comete errores y de hecho en el mismo informe están los problemas que nosotros también tenemos y que debemos resolver”, indicó. Añadió que “no tenemos nada que esconder” y que la intención es que la sociedad conozca a la compañía “tal cual somos, con las cosas buenas y las que tenemos que mejorar”.

Bajo esa lógica, explicó que la aspiración de Ultramar es consolidarse como “un socio en quien confiar” para sus distintos grupos e interés, resumió.

¿Sostenibilidad vs desarrollo?

En relación con el debate sobre la sostenibilidad y su vínculo con el desarrollo, Richard von Appen rechaza la idea de que ambos conceptos sean incompatibles. Por el contrario, afirmó que deben entenderse como elementos complementarios. “No creo que estén contrapuestas, sino que son complementarias”, señaló. A su juicio, un enfoque sostenible debe integrar dimensiones ambientales y humanas, manteniendo siempre el foco en las personas. “Un desarrollo sostenible tiene que incorporar muchos aspectos humanos y también de medio ambiente, y se pueden hacer, pero no tenemos que nunca olvidar que lo principal y la primera prioridad son las personas”, enfatizó.

Al mismo tiempo, sostuvo que el desarrollo requiere avanzar en soluciones que permitan compatibilizar crecimiento económico, bienestar social y protección ambiental. “Toda acción humana va a tener un impacto en el medio ambiente”, afirmó, agregando que el desafío consiste en que dicho impacto sea razonable y permita mantener condiciones adecuadas para el desarrollo de las comunidades.

En esa línea también abordó los desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura, particularmente en el ámbito portuario. Al respecto, destacó la importancia de la participación ciudadana y de los procesos de diálogo con las comunidades para recoger inquietudes y construir acuerdos: “Siempre va a haber gente que legítimamente tiene aprehensión”, señaló, aunque enfatizó la necesidad de avanzar en decisiones que permitan proyectar el desarrollo de los territorios.

Refiriéndose al proyecto de expansión portuaria de Valparaíso, destacó que la actual iniciativa incorpora elementos destinados a generar beneficios para la comunidad, incluyendo espacios públicos, acceso al borde costero, mejoras urbanas asociadas y mitigaciones; además calificó como “muy bueno” que se incluya un muelle de cruceros. En ese plano, remarcó que “en esto tiene que haber sin duda una comunicación y una interacción muy importante con la comunidad para poder escuchar cuáles son las inquietudes”, afirmó.

El presidente de Ultramar enfatizó que "creo que Valparaíso, si no se expande, va a terminar muriendo como un puerto secundario y creo que la actividad portuaria, así como la educación y el turismo, son parte integral de la cultura de la ciudad". Por ello, planteó que el desafío consiste en encontrar fórmulas que permitan compatibilizar crecimiento, sostenibilidad y calidad de vida, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza entre empresas, autoridades y ciudadanía.

Por MundoMaritimo