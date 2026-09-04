El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, realizó un balance de su gestión al frente de la vía interoceánica, en el marco de su salida del cargo. Su período concluye en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal de la institución, reportó La Estrella de Panamá.

La administración será asumida oficialmente el 7 de septiembre por la actual subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, quien fue seleccionada por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) el 21 de mayo de 2026.

Durante su intervención, Vásquez repasó cinco objetivos planteados al inicio de su gestión: preservar la institucionalidad y el sistema de mérito; desarrollar una visión de largo plazo mediante el plan maestro del Canal hacia 2035; asegurar recursos adecuados para el personal; fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos; y desarrollar programas de formación de talento para el Canal y el país.

Agua y continuidad operacional

Entre los principales desafíos identificados por Vásquez se encuentra la disponibilidad de agua y la necesidad de mantener la continuidad de las operaciones ante condiciones climáticas como el fenómeno de El Niño.

El administrador recordó que desde el 4 de agosto se están aplicando reducciones graduales en los cupos de tránsito, con el objetivo de preservar los niveles de los lagos hasta mayo de 2027. En su balance también mencionó la gestión realizada durante la pandemia de COVID-19 para atender el tránsito del crucero “Sandór”, además de la defensa de la neutralidad del Canal en un escenario de volatilidad geopolítica.

Vásquez también expresó preocupación por iniciativas de reforma constitucional que podrían modificar el régimen especial del Canal y planteó la necesidad de preservar su institucionalidad.

Río Indio como prioridad hídrica

El proyecto de Río Indio será una de las principales iniciativas que deberá abordar la nueva administración, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de agua necesaria para los tránsitos del Canal.

Durante el Congreso Internacional de Derecho del Canal, Espino de Marotta explicó las razones que sustentan el proyecto, su situación y la necesidad de garantizar el recurso hídrico para la operación de la vía.

La subadministradora reconoció la existencia de desconfianza entre comunidades vinculadas al proyecto, aunque señaló que los acercamientos realizados han permitido alcanzar un 70% de comunicación y mantener el diálogo.

Espino de Marotta también indicó que ocho plantas potabilizadoras reciben agua de los lagos Gatún y Alajuela.

Transición hacia una nueva administración

El nombramiento de Espino de Marotta se produjo luego de un proceso de selección en el que, según informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement, participaron 100 perfiles locales e internacionales. La actual subadministradora superó distintas evaluaciones y la presentación de un caso de negocio.

Espino de Marotta estará al frente del Canal durante el período 2026-2033. Es ingeniera marina egresada de Texas A&M University y cuenta con una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua, además de formación ejecutiva en INCAE y Kellogg School of Management.

Según la ACP, suma más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y de liderazgo dentro del Canal. Se desempeñó como oficial de Sostenibilidad y participó en proyectos como la ampliación de la vía, además de iniciativas relacionadas con gestión hídrica, sostenibilidad y modernización.

Por MundoMaritimo