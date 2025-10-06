Prácticamente completado se encuentra el programa de conferencias CSC Live, impulsado por TOC Americas 2025 que, desde el 21 al 23 de octubre, bajo el lema “Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos?”, se centrará en el análisis de los incesantes desafíos de la cadena logística, entre ellos: la disyuntiva entre el libre comercio y el proteccionismo, la inestabilidad de los mercados, la reconfiguración de alianzas navieras y la concentración del mercado. Una selecta gama de autoridades, ejecutivos y analistas estarán a cargo de esta tarea, destacando este año la presencia Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal Panamá, quien expondrá el tema: “Conectando puertos y terminales en el Canal de Panamá” como parte el panel “generando valor agregado mediante el desarrollo de infraestructura portuaria”, que tendrá lugar el miércoles 22 de octubre entre las 10.15 y 12.00 (horario de Panamá).

CSC Live comenzará el martes 21 de octubre, en una jornada que se dedicará completamente al Comercio. Abrirá los fuegos la sesión plenaria, titulada: “El futuro de Panamá como hub logístico” (10.30 – 11.15) que será modera por Demóstenes Pérez, CEO, IPL Group y que contará como principal orador a Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Logístico del Gobierno de Panamá.

En el resto de la jornada se sucederán una serie de paneles, entre ellos el panel de discusión “¿Cuál es la proyección del comercio marítimo y los flujos de carga? que será moderado por Ricardo Sánchez, co-director, Cátedra Khüne en Logística, Universidad de los Andes y que contará con la participación, entre otros de Ilya Espino de Marotta, subadministradora y directora de Sostenibilidad del Canal de Panamá. Durante la tarde se sucederán los paneles: “Gestionando las complejidades de las cadenas de suministro en América”, con la participación destacada entre otros de Larissa Barrios, gerenta comercial, SSA Marine MIT; “Cadena de frío para exportaciones de alimentos: oportunidades y desafíos” con la presencia de Guillermo Misiano, CEO, PTP Group Logistics.

En el segundo día de CSC Live, miércoles 21 de octubre, dedicado al Crecimiento, durante la tarde se desarrollarán los paneles “Invirtiendo en cadenas de suministro marítimas sostenibles” que contará con la presencia, entre otros de Alexis Rodríguez, jefe regional de Ejecución de la Transición Energética, América Latina, Maersk; y de Thomas Damsgaard, jefe para Las Américas, BIMCO. En el panel “interacción puerto-hinterland-comunidad”, destacará la presencia como moderador de Stephan Hofmann, gerente del Equipo de Excelencia Comercial y economista de transporte, HPC – Hamburg Port Consulting y de Jorge Barnett, director ejecutivo, Georgia Tech - Centro de Investigación en Logística e Innovación de Panamá.

En el día de la Innovación, jueves 23 de octubre, se desarrollará el panel “Ecosistemas de innovación para el sector portuario y logístico: ¿cuáles son los beneficios tangibles?” que contará con la destacada participación, entre otros, de Richard De la Cruz, especialista en gestión y servicios portuarios, división de operaciones y medio ambiente, Autoridad Portuaria Nacional del Perú y de Carla Grifo, vicepresidenta global de Operaciones y Sistemas, DP World. Cerrará las actividades de CSC Live el “Foro Portuario: Articulando una red portuaria y comercial intraamericana”, instancia que será moderada por Carlos José González España, socio y fundador, Multimodal Consulting.

TECH TOC

Pero las actividades de TOC Américas 2025 no se desarrollarán en CSC Live, ya que, en esta versión, TECH TOC nuevamente estará presente con una amplia serie de conferencias centradas en las tecnologías avanzadas que transforman las operaciones de terminales, fomentando la sostenibilidad.

Durante los tres días de actividad de TECH TOC, se realizarán las presentaciones de destacados actores de la industria marítima, portuaria y logística. Entre ellos: Enrique Piqueras, CEO, PSA Panama: Eduardo Bustamante, director de Operaciones e Información, Grupo Puerto de Cartagena; Mike Shaffner, director Operaciones, Autoridad Puerto de Houston; Harry Palmer, gerente de Evaluación de Riesgos, TT Club; Neidyr Cury, jefe de Gestión de Activos para las Américas, APM Terminals; Henrik Johansson, especialista en Ventas- Electrificación, Konecranes; y Gitte Livbjerg, jefa de infraestructura de combustible y puertos, Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Por MundoMaritimo