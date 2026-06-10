Los puertos de Posorja, en Ecuador, y Coronel, en Chile, se consolidaron como los terminales de contenedores de mejor desempeño de América Latina y el Caribe en la edición 2025 del Container Port Performance Index (CPPI), elaborado por el Grupo Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence. Ambos puertos no solo lideraron el ranking regional, sino que además fueron los únicos de la región en superar los 90 puntos en el índice, con 104 y 95,25 puntos, respectivamente.
El estudio, que evaluó más de 400 puertos de contenedores en todo el mundo, tiene por objetivo medir la eficiencia operacional de los terminales a partir de los tiempos de permanencia de los buques en puerto. Para ello considera factores como la productividad de las operaciones de carga y descarga, la disponibilidad de atraques, la coordinación logística y la capacidad de los puertos para minimizar retrasos.
El informe, destaca que los puertos desempeñan un papel cada vez más relevante en la estabilidad de las cadenas de suministro globales. Las interrupciones derivadas de conflictos geopolíticos, fenómenos meteorológicos extremos, congestión marítima y cambios en las redes de transporte han puesto de manifiesto la importancia de contar con puertos eficientes y resilientes.
“Comprender esta relación bidireccional es esencial. Los puertos no solo están expuestos pasivamente a los impactos externos; también determinan de manera dinámica cómo esos impactos se transmiten a lo largo de las cadenas de suministro”, afirmó Bertrand De la Borde, director global de Transporte y Logística del Grupo Banco Mundial.
El reporte destaca que la resiliencia operacional es hoy tan importante como la eficiencia máxima y que los puertos mejor posicionados son aquellos capaces de mantener un desempeño consistente incluso bajo condiciones de alta presión, evitando que los retrasos se propaguen a lo largo de las cadenas logísticas.
Dominio asiático a nivel global
El ranking volvió a estar dominado por Asia, con cinco puertos chinos ocupando siete de las diez primeras posiciones. El liderazgo correspondió a Fuzhou, China, con 144,6 puntos, seguido por Dalian, también en China, con 141,3 puntos. En el tercer lugar se ubicó Salalah, Omán, con 135,9 puntos. Completaron el Top 10 mundial 4) Mawan, China (134,8 puntos); 5) Chiwan, China (134,2); 6) Tanger Med, Marruecos (134,0); 7) Ningbo, China (129,6); 8) Hamad Port, Qatar (128,7); 9) Hong Kong, China (122,8); y 10) Kobe, Japón (122,5).
El predominio de los puertos asiáticos refleja altos niveles de productividad, coordinación operativa y adopción tecnológica, factores que el informe identifica como claves para sostener la competitividad en un entorno cada vez más complejo.
Liderazgo en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, 20) Posorja, Ecuador, se ubicó como el puerto mejor clasificado de la región con 104 puntos, seguido por 26) Coronel, Chile, con 95,25 puntos. Más atrás aparecieron 39) Itapoá, Brasil (80,54 puntos); 42) Cartagena, Colombia (75,35); 44) Paita, Perú (69,80); y 47) Callao, Perú (67,66 puntos).
El grupo de los diez mejores puertos latinoamericanos se completó con 62) Ensenada, México (55,86 puntos); 70) Altamira, México (44,70); 73) Chancay, Perú (40,59); y 77) Buenaventura, Colombia (36,23). Finalmente figuró 80) Valparaíso, Chile, con 33,88 puntos.
Completaron los veinte primeros puertos de América Latina y el Caribe 89) Imbituba, Brasil (28,69 puntos); 97) Veracruz, México (24,86); 103) Salvador, Brasil (23,24); 108) Lázaro Cárdenas, México (20,63); 135) San Juan, Puerto Rico (12,06); 141) Santa Marta, Colombia (10,76); 142) Puerto Bolívar, Ecuador (10,36); 150) Puerto Limón, Costa Rica (8,60); y 151) Puerto Barrios, Guatemala (8,50 puntos).
El informe también destaca avances relevantes registrados durante los últimos años en varios puertos latinoamericanos, particularmente en terminales de Ecuador, Brasil, Panamá, México y Perú, impulsados por inversiones en infraestructura, modernización tecnológica y mejoras en la coordinación de las operaciones.
Desempeño Puertos de Chile
En cuanto al desempeño de los puertos chilenos, el mejor resultado correspondió a 26) Coronel, con 95,25 puntos, seguido por 80) Valparaíso, con 33,88 puntos. Más atrás se ubicaron 209) Antofagasta (-0,77 puntos); 235) Arica (-3,91); 325) Puerto Angamos (-30,48); 335) San Antonio (-39,09); 340) San Vicente (-42,50); y 383) Iquique (-131,98 puntos).
Conclusiones del informe
“Los hallazgos refuerzan que los puertos son nodos críticos dentro de la cadena de suministro global”, señaló Turloch Mooney, director de Inteligencia y Analítica Portuaria de S&P Global Market Intelligence. “Al centrarse tanto en mejorar la eficiencia portuaria como en comprender el papel activo que desempeñan los puertos en la dinámica de las cadenas de suministro, las partes interesadas pueden prepararse mejor para futuras disrupciones”.
El CPPI 2025 concluye que la digitalización, el intercambio de datos en tiempo real, la modernización de infraestructura y una mayor coordinación entre los distintos actores de la cadena logística serán elementos fundamentales para mejorar la competitividad portuaria y fortalecer la resiliencia del comercio mundial durante los próximos años.
Por MundoMaritimo
Puerto de Posorja de Ecuador encabeza ranking CPPI de aumento en desempeño entre 2020 y 2024
DP World Posorja anuncia tres nuevos servicios que lo conectarán con el Mediterráneo y Asia
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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