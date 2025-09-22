Según el nuevo informe Container Port Performance Index (Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores, CPPI) publicado hoy, el desempeño de los puertos de todo el mundo disminuyó entre 2020 y 2024 debido a la crisis del Mar Rojo, los desafíos del Canal de Panamá y las conmociones relacionadas con la pandemia. Sin embargo, el aumento de la eficiencia varió según la región y el nivel de ingresos.

Cabe destacar que entre 2020 y 2024, los puertos de varios países en desarrollo experimentaron notables avances en sus puntajes y calificaciones, entre ellos los de Dakar (Senegal), Jawaharlal Nehru (India), Mersin (Türkiye), Puerto Saíd (Egipto) y Posorja (Ecuador). De hecho, este último encabezó el ránking de mayores avances en desempeño a nivel global en el periodo señalado, lo que se puede apreciar en el siguiente listado (cifra refleja diferencia de puntuación entre 2024 y 2020):

1) Posorja, Ecuador (72,8); 2) Gothenburg, Suecia (71,2); 3) Marseille, Francia (59,3); 4) Philadelphia, Estados Unidos (51,7); 5) Mawan, China (48,8); 6) Tin Can Island, Nigeria (46,3); 7) Port Said, Egipto (41,5); 8) Lagos (Nigeria), Nigeria (36,4); 9) Muhammad Bin Qasim, Pakistán (35,2); 10) Jawaharlal Nehru Port, India (33,3). Dentro de los primeros 20 puertos de este listado destacan también en el puesto 11) Paita, Perú (28,2) y en el 13) Buenaventura, Colombia (26,8).

En el informe se atribuyen estas mejoras al fuerte compromiso político, las asociaciones con operadores internacionales de terminales, la simplificación de los procedimientos comerciales y, en algunos casos, las inversiones específicas de instituciones financieras.

“Incluso en medio de múltiples perturbaciones, los puertos de los países en desarrollo están encontrando formas de adaptarse, mejorar y maximizar su valor”, señaló Nicolas Peltier-Thiberge, director mundial de Transporte del Banco Mundial. “Esto pone de manifiesto que, con una mejor planificación, tecnología y cooperación a lo largo de la cadena logística, la eficiencia de los puertos podría incrementarse de manera significativa”.

Por otro lado, los 20 puertos de América Latina y el Caribe que alcanzaron un mejor desempeño en 2024 fueron los siguientes:

21) Posorja, Ecuador, 107; 28) Buenaventura, Colombia, 91; 37) Callao, Perú, 79; 40) Coronel, Chile, 73; 46) Cartagena, Colombia, 64; 60) Imbituba, Brasil, 53; 65) Itapoá, Brasil, 47; 66) Puerto Limón, Costa Rica, 47; 75) Lirquén, 43; 84) Veracruz, México, 38; 95) Pointe-A-Pitre, Guadalupe, 31; 98) Fort-De-France, Martinica, 30; 101) San Juan, Puerto Rico, 27; 110) Puerto Cortés, Honduras, 22; 130) Santa Marta, Colombia, 15; 138) Puerto Bolivar, Ecuador, 13; 145) Puerto Barrios, Guatemala, 12; 149) Ensenada, México, 11; 156) Philipsburg, Saint Maarten, 9; 160) Valparaíso, Chile, 9.

En tanto, la puntuación obtenida por los puertos de Chile que figuran en el listado fue la siguiente:

40) Coronel, 73; 75) Lirquén, 43; 160) Valparaíso, 9; 172) Arica, 7; 224) Antofagasta, 1; 236) San Antonio, -2; 293) Mejillones, -13; 349) Iquique, -43

El TOP 10 a nivel global

En el informe se señala que en 2024 los puertos del Lejano Oriente, particularmente de China, exhibieron un mejor desempeño encabezando las puntaciones. Así lo refleja el listado del TOP 10, el cual quedó dispuesto del siguiente modo 1) Yangshan, China (146,3); 2) Fuzhou, China (139,2); 3) Port Said, Egipto (137,4); 4) Dalian, China (136,5); 5) Tánger-Med, Marruecos (135,8); 6) Mawan, China (133,0); 7) Cai Mep, Vietnam (132,5); 8) Guangzhou, China (130,2); 9) Chiwan, China (129,5); 10) Ningbo, China (127,9).

De acuerdo con el informe CPPI Los puertos de Asia meridional también experimentaron una notable recuperación durante el año pasado, mientras que los de América del Norte y Europa mostraron resiliencia al mantener puntuaciones similares a las de 2023.

Tendencias del sector

La quinta edición del informe anual, elaborado conjuntamente por el Grupo Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados de S&P Global ofrece un marco de referencia global completo de 403 puertos de contenedores de todo el mundo, utilizando un sólido conjunto de datos que incluye más de 175 000 arribos de buques y 247 millones de movimientos de contenedores. Se hace hincapié en el tiempo total que los buques pasan en puerto como un indicador clave de eficiencia operativa, que es crucial para entender la resiliencia y confiabilidad del comercio mundial.

En el CPPI de este año se presenta por primera vez un análisis plurianual de las tendencias, lo que permite comprender en mayor profundidad la evolución de cada puerto en los últimos 5 años. Esta innovación proporciona información valiosa para determinar si, teniendo en cuenta los parámetros de desempeño, los puertos han mejorado, han empeorado o se han mantenido estables.

En el informe se señala que las operaciones de grúas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la asignación óptima de grúas y las plataformas digitales que se conecten con aduanas y socios logísticos puede generar aumentos mensurables de la competitividad y la resiliencia.

“El CPPI sirve como una herramienta de diagnóstico, permitiendo a los stakeholders identificar las ineficiencias estructurales y elaborar estrategias para mejorar las operaciones portuarias”, señaló Turloch Mooney, jefe de Inteligencia y Análisis Portuario de S&P Global Market Intelligence. “A medida que el entorno del transporte marítimo global se vuelve más complejo, comprender y mejorar el desempeño portuario resulta imprescindible para impulsar el crecimiento económico y la competitividad”.

Por MundoMaritimo