Puertos de Talcahuano avanza en una serie de iniciativas orientadas a fortalecer su competitividad logística, entre las que destacan el impulso al transporte ferroviario de carga, el desarrollo de una Zona de Regulación de Frecuencia para optimizar el acceso de camiones a los terminales y el proceso de futura licitación del Puerto de San Vicente. En este marco, en febrero de este año la estatal ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) las bases de dicha licitación. Paralelamente, continúa el desarrollo de ingenierías básicas, asesorías especializadas, estudios de línea base ambiental y procesos de socialización del proyecto.
Así lo explicó el gerente general de Puertos de Talcahuano, Cristian Wulf, a MundoMaritimo, quien advirtió sobre la existencia de cuellos de botella en la última milla que afectan el arribo eficiente de cargas a los puertos de la región del Biobío. Frente a este escenario, destacó el trabajo conjunto con EFE y EFE Sur para potenciar el transporte ferroviario, señalando que “hemos abordado distintos ámbitos para incrementar el volumen de carga movilizada por tren”.
En complemento, la estrategia considera el fortalecimiento del transporte de carga por camión. En esa línea, detalló que se está desarrollando una Zona de Regulación de Frecuencia, cuya puesta en marcha está prevista para fines de este año, con el objetivo de mitigar impactos en las comunidades aledañas y mejorar la eficiencia logística. “Esta infraestructura contemplará un recinto cerrado con sistemas de seguridad, conexión directa con los terminales marítimos y coordinación de los flujos de ingreso y salida de camiones, además de incorporar servicios básicos para los conductores”, explicó el ejecutivo.
No obstante, subrayó la necesidad de agilizar la materialización de proyectos estratégicos. “Existen iniciativas con amplio consenso entre gremios, empresas y autoridades que, aún así, presentan demoras mayores a las esperadas. Desde regiones vemos con urgencia que estos proyectos puedan concretarse con mayor celeridad, considerando su relevancia para la logística de última milla y el acceso a los puertos”, puntualizó.
Proyección como hub logístico
En relación con la licitación del Puerto de San Vicente, el gerente general de Puertos de Talcahuano señala que el proceso ha considerado criterios de flexibilidad en determinados ámbitos, manteniendo al mismo tiempo definiciones claras en materias de infraestructura y obras obligatorias. En ese contexto, Wulf destaca que “las bases establecen con precisión los proyectos más adecuados para la realidad del terminal, en función de sus necesidades para avanzar hacia una operación más eficiente y con mayor capacidad que la actual”.
En esa línea, el ejecutivo resalta además que uno de los principales desafíos regionales es consolidar a la zona como un hub logístico-portuario. Para ello, dice, existe un ecosistema asociado, compuesto por empresas logísticas, de transporte y agencias de aduanas, entre otros actores, que cuentan con condiciones para potenciar el desarrollo de nuevas cargas e industrias que hoy no operan a través de estos terminales.
Respecto del avance del proceso, Wulf precisa que luego de ingresar al TDLC las bases de licitación, continúan desarrollando ingenierías básicas, lineamientos de estudios de línea base ambiental y diversas asesorías especializadas. En cuanto a los plazos, proyecta que, una vez concluida la revisión del Tribunal, durante el primer semestre de 2028 podrían estar en condiciones de ajustar las bases e iniciar la licitación pública, con miras a adjudicar el proyecto hacia fines de ese mismo año.
Por MundoMaritimo
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