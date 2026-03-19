La movilización de contenedores en los principales puertos del mundo volvió a superar las proyecciones en 2025, al registrar un crecimiento estimado de 5,2%, consolidando un segundo año consecutivo de expansión sólida tras el alza de 7,5% en 2024. Este desempeño se situó por encima del incremento de 4,7% observado en el comercio global de contenedores, evidenciando el impacto de disrupciones operativas en la red del transporte marítimo, reporta Alphaliner.
Según el análisis, “el crecimiento reflejó la seria disrupción operativa observada durante el año, incluyendo reconfiguraciones a gran escala y desorden en la cadena de suministro”. Entre los factores determinantes destacaron la amenaza —y aplicación temporal en abril— de aranceles en Estados Unidos, que provocaron una redistribución significativa de carga, especialmente en el Sudeste Asiático, así como los efectos persistentes del cierre de facto de la ruta del Mar Rojo.
En este contexto, los puertos de transbordo fueron los principales beneficiados. “Los puertos de enlace de transbordo han sido los principales beneficiarios de esta disrupción”, subraya Alphaliner destacando casos como Singapur (2), Tanjung Pelepas (13) y Colombo (24) en Asia, además de Tanger Med (17) y Valencia (39) en el Mediterráneo.
El puerto de Tanjung Pelepas, en Malasia, sobresalió como el mayor ganador del año, con un crecimiento de 14,5% —equivalente a cerca de 1,8 millones de TEUs—, lo que le permitió escalar del puesto 16 al 13 en el ranking global. En paralelo, los volúmenes portuarios alcanzaron niveles cercanos a un 55% por encima de los registros previos a la pandemia, impulsados por el desplazamiento del transbordo desde Medio Oriente y el Mar Rojo hacia el Sudeste Asiático.
Singapur también mostró un sólido desempeño con un crecimiento de 8,6%, superando en este aspecto al líder del ránking, Shanghái (1), mientras que Colombo reafirmó su rol como nodo de redistribución con un crecimiento de 6,5%. En India, Nhava Sheva (26) registró un incremento de 12,6%, apoyado por la expansión de capacidad en su Fase 2, que añadió unos 2,4 millones de TEUs.
Por el contrario, los efectos geopolíticos impactaron negativamente a puertos clave en Estados Unidos y Medio Oriente. En la costa oeste estadounidense, Los Ángeles/Long Beach (9) crecieron menos de 1%, “muy por debajo del promedio internacional”, debido a la política arancelaria, mientras que Nueva York/Nueva Jersey (21) avanzó solo 2,3%. En tanto, Jebel Ali (10), principal hub del Golfo Pérsico, mantuvo su volumen prácticamente sin cambios en 15,5 millones de TEUs, afectado por desvíos hacia puertos considerados más seguros.
En el Mediterráneo, Tanger Med continuó su expansión, superando por primera vez los 11 millones de TEUs anuales, con un crecimiento superior al 8%, impulsado por la entrada en operación de la fase final de su Terminal TC4.
China también aceleró su crecimiento portuario, excluyendo Hong Kong, con un alza de 8,3% en 2025 frente al 3,5% del año anterior, principalmente gracias al dinamismo de sus diez principales puertos. En contraste, Hong Kong continuó su declive, cayendo del puesto 13 al 15, mientras que Kaohsiung descendió al lugar 22 tras reducir sus volúmenes por debajo de los 9 millones de TEUs.
Fuera del top 30, pocos puertos amenazan el orden establecido. Manila fue el más cercano tras crecer 10% hasta los 6 millones de TEUs, aunque aún por debajo del umbral del puesto 30. Otros puertos como Santos, Yingkou y Colón se mantienen cerca de ese nivel.
Finalmente, el informe destaca la volatilidad de la movilización de contenedores en los puertos a nivel global en la década, con años de fuerte crecimiento como 2021, 2024 y 2025, contrastando con periodos de bajo o nulo avance en 2020, 2022 y 2023, en un entorno marcado por la inestabilidad y la reconfiguración de las cadenas logísticas.
Por MundoMaritimo
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