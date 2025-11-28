El transporte marítimo sostiene cerca del 90% del comercio global y los puertos de contenedores procesan más del 80% de la carga no granelera. En este contexto, DNV y Menon Economics lanzaron la primera edición del Leading Container Ports of the World (LCP) 2025, un ranking que mide el desempeño de 160 puertos de contenedores a través de 35 indicadores agrupados en cinco pilares: facilitadores, conectividad y valor para el cliente, productividad, sostenibilidad e impacto general. El objetivo, según el informe, es “proporcionar una evaluación confiable que ayude a los puertos y a sus actores a navegar los cambios con confianza”.

Liderazgo global dominado por Asia

Singapur, número uno mundial, destaca por su liderazgo absoluto en los cinco pilares. Su infraestructura de clase mundial, la gobernanza transparente y la amplia conectividad lo convierten en referente global. El informe subraya que “los puertos que puedan adaptarse, comunicar estrategias claras e invertir en operaciones preparadas para el futuro seguirán marcando el paso de la evolución del sector”.

Shanghái, segundo lugar, es el puerto más activo del mundo, con 51,5 millones de TEUs movilizados en 2024. Su récord histórico se apoya en la expansión de terminales automatizadas y en la mayor puntuación mundial del Liner Shipping Connectivity Index.

En el tercer puesto aparece Ningbo-Zhoushan, el puerto de crecimiento más acelerado del planeta, con un alza de 26% en tres años. Su rol dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y sus mejoras ferroviarias y aduaneras lo posicionan como un nodo crítico del comercio internacional.

El Top 10 global se completa con los puertos de: 4) Busan; 5) Róterdam; 6) Qingdao; 7) Shenzhen; 8) Jebel Ali; 9) Kaohsiung; 10) Amberes-Brujas Este grupo refleja una combinación de hubs asiáticos altamente productivos y puertas de entrada europeas con fuerte foco en sostenibilidad e innovación.

América Central y Golfo de México

En la región de Centroamérica y Golfo de México, el puerto mejor posicionado, de acuerdo con el informe, es Savannah (EE. UU.), que ocupa el lugar 34 a nivel global. Su fortaleza está en conectividad y en inversiones en infraestructura que permiten atender simultáneamente múltiples ULCS. El informe señala que “se ha consolidado como el principal gateway para la carga discrecional”.

El segundo lugar regional corresponde a Colón–Cristóbal (Panamá), en el puesto 36 global. Allí destaca su papel como centro de transbordo más activo del hemisferio, con el mayor número de recaladas y plena integración con las grandes alianzas navieras. No obstante, el documento advierte que “los desafíos de gobernanza han limitado su desempeño en el pilar de facilitadores”.

El podio lo completa Houston, seguido por Cartagena y Manzanillo, reflejando una mezcla de hubs energéticos, zonas industriales y hubs de transbordo clave para la cadena logística regional.

Sudamérica: Santos, Callao y Paranaguá a la cabeza

Sudamérica exhibe una dinámica distinta, con un claro liderazgo de Brasil y el fortalecimiento de la costa pacífica.

Santos (Brasil) es el puerto número uno de la región y el único sudamericano entre los Top 50 mundiales. Su proximidad al mercado de Sao Paulo —la mayor economía metropolitana del continente, valorada en US$500.000 millones— y su conexión con todas las líneas navieras globales lo convierten en el principal gateway de Sudamérica El informe destaca su liderazgo en los pilares de facilitadores, conectividad e impacto general.

En segundo lugar regional se ubica Callao (Perú), puerto clave para el comercio peruano y para la carga boliviana. Ha logrado atraer naves con combustibles alternativos, consolidando su liderazgo ambiental. Sin embargo, los analistas advierten que “las ineficiencias operativas persisten y requieren modernización y mejoras de procesos”.

El tercer puesto lo ocupa Paranaguá (Brasil), un hub esencial para la exportación agrícola brasileña. Su eficiencia en productividad —la más alta de Sudamérica— y su creciente presencia en servicios de línea lo posicionan como un actor estratégico en la región.

El ranking regional lo completan Montevideo (Uruguay) y Guayaquil (Ecuador), cuya competitividad se apoya en sus modelos logísticos y marcos regulatorios estables.

Datos de la metodología

El informe LCP pondera por igual los cinco pilares, otorgando un 20% a cada uno, y combina 23 indicadores objetivos con evaluaciones de las 20 principales líneas navieras del mundo. Esta dualidad, explica el documento, garantiza que la clasificación refleje “tanto los datos duros como las realidades operativas del shipping global”.

Por MundoMaritimo