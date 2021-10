La semana pasada había 144 buques en la bahía de San Pedro, de los cuales 85 esperaban anclados o a la gira, según Marine Exchange of Southern California, asimismo, los puertos de Seattle a Savannah (Georgia) también informaron de una congestión que va en aumento. En ese sentido, el incremento de las tarifas del transporte marítimo ha atraído a otros actores del sector que buscan beneficiarse embarcando los excedentes de carga. Por ejemplo, las líneas navieras que solían operar sólo de Asia a Europa, o de Asia a África, están enviando buques para transportar bienes al puerto de Los Ángeles.

Como respuesta a esta situación, las terminales portuarias ampliaron su horario laboral; Total Terminals International, del puerto de Long Beach, abrió sus puertas de 3 a 7 de la mañana, de lunes a jueves, para que los camiones puedan dejar y recoger contenedores en el mismo trayecto. El puerto de Los Ángeles, por su parte, también ha ampliado su horario de puertas en fin de semana.

Sin embargo, Christopher Tang, profesor de la Anderson School of Management de la UCLA, se muestra escéptico de que el nuevo horario ampliado resuelva el problema. "Ahora mismo, todo el mundo está culpando a los puertos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos tratando con un problema de la cadena de suministro, no con un eslabón en particular. Si se arregla este eslabón, se crea otro problema", dijo.

Tang además reflexionó que "si los puertos funcionan las 24 horas del día, lo cual es bueno, se pueden descargar más contenedores, pero entonces no tenemos suficiente gente para cargar los contenedores en el tren o el camión. Además, Union Pacific Railroad Co. y BNSF Railway Co. funcionan a pleno rendimiento, e incluso si pueden subir los contenedores a los trenes, se dirigen al Medio Oeste -normalmente a Chicago-, pero los almacenes de Chicago están completamente llenos", expresó Tang.

Además de reducir el tiempo de permanencia de la carga en las terminales, los puertos de EE.UU. se está centrando en formas de trasladar los chasis de camiones disponibles fuera de las terminales marítimas a lugares neutrales en la propiedad portuaria y tener una mejor cuenta del inventario, "para que podamos movernos y flexibilizarnos mejor durante los tiempos de subida", dijo Tang.

Según los analistas, la congestión previa a temporada navideña se debe a factores diversos como las interrupciones en la cadena de suministro ocasionada por los persistentes efectos de la pandemia de Covid-19. El Departamento de Transporte de EE.UU., también culpó a la "descuidada" infraestructura del país, ala vez que solicitó miles de millones de dólares en inversiones adicionales en los puertos de la nación.

Estanterías vacías

En tanto, la permanente congestión en la cadena de suministro provoca un duro impacto en los stock de diferentes sectores comerciales. Joe Falzarano, propietario de Huzzah Toys en Venice Beach, se reunió la semana pasada con un representante de ventas de Bruder Toys America, basado en Hawthorne, para hacer pedidos para el ajetreado periodo de compras del cuarto trimestre. Pero la oferta era escasa. "Estamos recibiendo algunos productos, pero no todo lo que queremos", dijo Falzarano. "Un artículo clave como un camión de bomberos, que es un artículo básico para los niños en términos de juguetes, no va a estar disponible para la temporada de vacaciones debido a la copia de seguridad de la cadena de suministro y todo lo que está sentado en el agua".

Cabe mencionar que la escasez de stock a la que se enfrenta Huzzah Toys es más una nueva normalidad que una situación puntual. Una situación similar se da en Tom's Toys, que lleva más de 20 años en Beverly Hills: "Estamos teniendo problemas para conseguir una gran cantidad de nuestro inventario", dijo el gerente de la tienda Koby López. "Nuestra tienda ahora mismo está muy vacía, en comparación con años anteriores, sobre todo de cara a la Navidad, porque esta es la época en la que se supone que deberíamos abastecernos. Pero la mayoría de nuestros envíos se han retrasado. Por ejemplo, nuestras mayores ventas en la tienda son de Lego, e hicimos pedidos en junio, y todavía no los hemos recibido. Deberían haber llegado hace meses".

Soluciones a los problemas

Para hacer frente a los problemas de la cadena de suministro, y en un intento de salvar la próxima temporada de compras navideñas, algunos comerciantes han compensado el aumento de los costos de flete, material y mano de obra con aumentos de precios. Otros se centran en formas creativas de mejorar la escasez de existencias y los problemas de personal.

Entre las empresas que han optado por aumentar los precios se encuentran Big 5 Sporting Goods Corp. de El Segundo y Motorcar Parts of America Inc., fabricante y distribuidor de piezas de recambio para automóviles con sede en Torrance, que informó de un aumento de los costos de flete y otros gastos de aproximadamente 4,5 millones de dólares durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2022.

Por MundoMarítimo