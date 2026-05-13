En el marco de la Expo San Juan Minera en Argentina, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama CORPROA, encabezada por su presidente Juan José Ronsecco, junto a representantes de la Red Logístico-Portuaria de Atacama, sostuvieron una serie de reuniones con sectores estratégicos, con el objetivo de explorar alianzas en torno al desarrollo binacional y potenciar el intercambio comercial bilateral entre la región de Atacama, en el norte de Chile y las provincias argentinas de San Juan y Catamarca.

La primera reunión se realizó con la Agencia de Inversiones de San Juan, en donde se abordaron las oportunidades de complementariedad logística entre ambos territorios, considerando el rol de los puertos de Atacama como salida natural al Asia-Pacífico para productos del centro y noroeste argentino.

“El objetivo de esta reunión es potenciar sinergias y trazar una agenda de trabajo conjunto que impulse la minería en ambos lados de la cordillera. En la Agencia de Inversiones de San Juan entendemos que los desafíos de la minería moderna requieren una visión compartida y un intercambio constante de experiencias, innovación y tecnología”, comentó el director de la Agencia de Inversiones de San Juan, Martin Palisa.

La agenda continuó con Lundin Mining, compañía minera con proyectos cuyo desarrollo depende de la integración binacional.

“El rol que ha cumplido CORPROA en estas reuniones ha sido excelente. Hay un gran interés, hay una buena coordinación entre los puertos y eso da espacio para que compañías como Lundin Mining o Vicuña sigan conversando con puertos chilenos. Nosotros somos una compañía que está inserta en Atacama y queremos sacar todos nuestros productos por Atacama. Creo que hay que seguir articulando estas reuniones y seguir trabajando en conjunto, tanto los proyectos mineros como los portuarios”, afirmó Sergio Vives, director Corporativo de Medioambiente, Permisos y Asuntos Externos de Lundin Mining.

La Red Logístico-Portuaria de Atacama, representada por Puerto Las Losas, Puerto Caldera, Guacolda I, Copiaport-E y Ferronor, también se reunió con las autoridades regionales presentes en la Expo San Juan, como el Gobernador de Atacama Miguel Vargas, el presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA) y Alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya y el Alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini.

Tras estas reuniones, fue el turno de una delegación de empresarios, operadores logísticos y funcionarios de aduana de Catamarca y Fiambalá, quienes exploraron la oferta portuaria atacameña para la salida de granos y otros productos de la agroindustria.

“Creo que los potenciales clientes ven una gran oportunidad el tener centralizados a todos los puertos de la región en esta red coordinada por CORPROA”, afirmó Karen Pradenas, gerenta general de Puerto las Losas.

Para Juan José Ronsecco, presidente de CORPROA, “es muy importante recordar que en San Juan, la provincia minera más pujante de Argentina, no conocían nuestra industria ni la oferta logístico-portuaria atacameña, por lo que resultaba estratégico aprovechar esta Expo para presentar el potencial de nuestros puertos. Estamos satisfechos de esta misión comercial y las alianzas forjadas en estos días”.

Esta serie de reuniones, en el marco de la Expo San Juan Minera en Argentina, se dieron tras el reciente anuncio de CORPROA de articular la oferta portuaria bajo una vocería unificada, la cual congrega a terminales en operación y en proyecto de la región. Este paso busca consolidar a Atacama como un nodo logístico-portuario de clase mundial y presentar una propuesta coordinada ante autoridades e inversionistas internacionales.

Por MundoMaritimo