Entre enero y junio se despacharon 52,8 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites por los puertos de Argentina, la cifra representa el mayor volumen de embarques agroindustriales de la historia para ese período. En concreto, se registró un crecimiento interanual del 9%, el cual se ubica 20% por encima del promedio de los últimos cinco años y supera en 2,4 millones de toneladas el anterior récord para un primer semestre, registrado en 2022.
Según un informe elaborado por la Bolsa del Comercio de Rosario (BCR) con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la agencia marítima NABSA, los embarques incluyen tanto producción argentina como cargas originadas en Bolivia, Paraguay y Uruguay que fueron exportadas a través de terminales portuarias argentinas.
Los granos impulsan el récord
El crecimiento estuvo explicado principalmente por el desempeño de los embarques de granos. Durante el primer semestre se despacharon 35,8 millones de toneladas, un incremento del 19% respecto del igual período del 2025, y un 34% frente al promedio de los últimos cinco años. De esta manera, los embarques de granos alcanzaron el máximo de la serie para un primer semestre, superando en casi 3 Mt el récord previo de 32,8 Mt registrado en 2020.
Entre los principales productos, el trigo fue el gran protagonista. Los embarques alcanzaron caso 10 millones de toneladas, un 46% más que un año atrás.
El maíz también mostró un sólido desempeño con 19,1 millones de toneladas, mientras que el girasol registró uno de los mayores saltos porcentuales del semestre, superando el millón de toneladas embarcadas, once veces más que durante el igual periodo del 2025.
También crecieron los despachos de cebada y soja, mientras que el sorgo fue el único grano que mostró una leve caída.
Baja en subprocesos, estabilidad en aceites
A diferencia de los granos, los embarques de subproductos agroindustriales retrocedieron hasta 13,3 millones de toneladas, un 10% menos que en el primer semestre del 2025. La caída respondió principalmente a menores exportaciones de pellets de soja, parcialmente compensadas por el fuerte crecimiento de los pellets de girasol y trigo.
Los aceites vegetales, en tanto, totalizaron 3,7 millones de toneladas, con un incremento interanual del 3%. El aceite de girasol fue nuevamente el producto de mayor crecimiento, mientras que el aceite de soja continuó siendo el principal componente de las exportaciones, pese a registrar una baja respecto del año anterior.
Puertos de Gran Rosario y Bahía Blanca destacan
El Gran Rosario volvió a concentrar la mayor parte del movimiento agroexportador argentino. Las terminales del Up River embarcaron 39,5 millones de toneladas, equivalentes al 75% del total nacional. Allí se concentró además el 95% de los embarques de subproductos y el 93% de los aceites vegetales. Dentro del complejo San Lorenzo, anotó por sí solo 29,3 millones de toneladas, mientras que las terminales de Rosario sumaron 9,9 millones.
Las terminales de Bahía Blanca embarcaron 7,4 millones de toneladas durante el primer semestre, lo que representa un crecimiento interanual del 34% y una participación del 14% sobre el total nacional. Detrás se ubicaron los puertos de Necochea/Quequén con 3,8 millones de toneladas, mientras que Ramallo, Zárate, San Pedro y Villa Constitución concentraron el volumen restante.
Asia, el principal destino
Los productos agroindustriales de Argentina llegaron durante el primer semestre del 2026 a 82 países. Asia volvió a consolidarse como el principal mercado, concentrando el 56% de los embarques, seguida por América y África con participaciones cercanas al 17%. Entre los principales destinos sobresalieron Vietnam, con 7,6 millones de toneladas; China con 4,3 millones y Arabia Saudita con 3,9 millones.
En aceites vegetales, India mantuvo su liderazgo absoluto, absorbiendo más de la mitad de los embarques realizados desde los puertos argentinos.
Por MundoMaritimo
Argentina: Embarques agroindustriales de exportación crecieron un 5% en el primer semestre de 2025
Caen en un 10,9% los embarques agroindustriales en las terminales portuarias de Argentina en el primer semestre
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