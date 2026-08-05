En el marco de la vinculación y el compromiso con la empleabilidad que promueve Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers (SK), en Puchuncaví, 15 personas de Puchuncaví fueron capacitadas en Mecánica Básica Automotriz, siendo el 75% mujeres. La iniciativa, que forma parte del Programa Becas Laborales 2026 que promueve el puerto a través de SENCE, tuvo por objetivo entregar herramientas técnicas y conocimientos prácticos orientados al desarrollo de nuevas competencias laborales y oportunidades de emprendimiento.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente la Región de Valparaíso es una de las que presenta mayor tasa de desempleo a nivel país, por lo cual la iniciativa impulsada por la filial de SK cobra relevancia no solo para la comuna de Puchuncaví, sino para toda la región.

Así lo destacó Mitze Ríos, subgerenta de Personas y Cultura de PVSA, durante la ceremonia realizada en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puchuncaví: “En PVSA tenemos un fuerte compromiso con la empleabilidad en Puchuncaví y estamos convencidos de que el mundo actual requiere especialmente perfiles técnicos. Entregar herramientas concretas para ello y el compromiso que las participantes demostraron a lo largo de todo este periodo, es satisfactorio y nos desafía a continuar en esta línea. Estamos convencidas que las mujeres de nuestra comuna y del país podemos asumir roles que muchas veces estaban reservados para hombres y éste es el mejor ejemplo de ello”.

El curso, que tuvo una duración de aproximadamente un mes, combinó contenidos teóricos y prácticos orientados a la comprensión de los principales sistemas de un vehículo automotriz y al desarrollo de habilidades para el diagnóstico, inspección, mantenimiento preventivo y la reparación de fallas menores. En relación a la formación, Gabriela González, vecina de la localidad de Chilicauquén de Puchuncaví y participante del curso, destacó “los caminos que abre en el plano laboral e intelectual”.

Asimismo, agradeció la oportunidad ya que “nos da a los vecinos la oportunidad de encontrar opciones laborales, más capacitaciones y se nos abren puertas que antes no estaban o no eran accesibles”, sostuvo.

La ceremonia de reconocimiento contó con la participación del alcalde Marcos Morales, quien destacó la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo futuro de los y las vecinas: “Esta formación demuestra que la alianza público-privada funciona y que va en directo beneficio de nuestros vecinos y vecinas; es un modelo de que funciona, que promueve el trabajo e innovación, por lo tanto, felicitamos a todos los participantes”.

Hoy, las personas capacitadas cuentan con conocimientos en sistemas de motor, suspensión, dirección, transmisión y electricidad automotriz; herramientas técnicas como multímetros, motores didácticos, cajas de cambio, alternadores y equipos de medición técnica.

El Programa de Becas Laborales del SENCE impulsado junto PVSA está orientando a entregar herramientas y que, quienes participan, puedan continuar profundizando sus conocimientos y desarrollando sus emprendimientos. Durante el 2026 se han certificado más de 30 personas en cursos de Peluquería Canina y Manicure protagonizados en su mayoría por vecinas de Puchuncaví.

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En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.