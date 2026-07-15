En el marco del seminario “Puchuncaví y su Rol Estratégico para Chile”, el primero del Ciclo Puchuncaví 2030, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, abordó la importancia de avanzar hacia la integración país para el desarrollo portuario. En esta línea, el ejecutivo destacó el rol estratégico que tiene la comuna para Chile y la necesidad de impulsar nuevos desarrollos sostenibles que requieren de habilitación territorial.
“En PVSA tenemos un compromiso con la empleabilidad local y el desarrollo de la vocación portuaria de la comuna de Puchuncaví; para alcanzarlo es fundamental potenciar las oportunidades que esta zona ofrece para la economía local, nacional y -sobre todo- el comercio exterior del país”, sostuvo Fuentes.
Se abordó en particular el rol que Puchuncaví tiene para los desafíos de desarrollo minero transfronterizo y al respecto, el ejecutivo de la filial de Sigdo Koppers destacó que “Argentina tiene una puerta de salida al Pacífico a través del corredor bioceánico Centauro, que ofrece el camino más corto y eficiente; Puerto Ventanas posiciona a Puchuncaví como una plataforma logística para la minería trasandina, especialmente en un contexto de fuerte demanda de minerales críticos”.
La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Puchuncaví y el diario El Mercurio de Valparaíso, tuvo por objetivo dialogar sobre las perspectivas, oportunidades de crecimiento, e importancia de la generación eléctrica e infraestructura crítica portuaria para Chile. “Puchuncaví es la puerta de entrada de la energía a Chile y el corazón del almacenamiento nacional”, puntualizó la ministra de Energía, Ximena Rincón, durante su presentación. Asimismo, agregó que “Puerto Ventanas cumple un rol estratégico en el aporte que tiene este territorio al desarrollo del país, por lo tanto, con una visión de mediano y largo plazo, y coordinación con distintos actores, podemos hacer la diferencia”.
Luego de la intervención de la autoridad, se realizó un panel de conversación moderado por Carlos Vergara, director del Diario El Mercurio de Valparaíso que contó con la participación del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales; Elvis Granzotti, director regional de Operación de Aleática; Marcela Pantoja, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco Ventanas, además de Fuentes.
En la instancia, el ejecutivo de la filial de SK destacó que el desarrollo de Puchuncaví “debe construirse con las comunidades y autoridades locales, de manera que cada nuevo desarrollo se traduzca en buenas noticias para Puchuncaví y cree condiciones para el desarrollo sostenible, ya que cuando Puchuncaví crece, el bienestar de todos en la comunidad también crece”.
Agregó que “en este sentido la actual discusión y decisiones que las autoridades adopten acerca del PREMVAL son clave para la habilitación de este potencial que favorece la comuna a la región y el país”, sostuvo Fuentes.
Por su parte, el alcalde de la comuna, Marcos Morales, precisó que el país debe reconocer el compromiso de la comuna con el desarrollo nacional y comunal: “Hoy día ha quedado claro que las herramientas de distribución territorial como el Premval influyen en la actividad de Puchuncaví. Tenemos que empujar puertos como PVSA, que cuenta con tecnología aplicada y visión de futuro, y que significa trabajo y progreso”.
El seminario Puchuncaví y su Rol Estratégico para Chile es el primero de tres que forman parte del Ciclo Puchuncaví 2030. Los otros dos se llevarán a cabo en la comuna durante el segundo semestre y abordarán temáticas de salud y medio ambiente.
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