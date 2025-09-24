Con la incorporación del consorcio Acciona-Deme (España-Bélgica) y de Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea), aumentó a cinco el número de compañías precalificadas en la licitación internacional de las obras del Puerto Exterior de San Antonio.
La Empresa Portuaria San Antonio informó que la licitación de este estratégico proyecto chileno —que a inicios de septiembre ya había sumado a las compañías Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica) y China Harbour Engineering Company CHEC (China)— continúa su avance con el análisis y evaluación de los antecedentes de otras empresas y consorcios que están participando del proceso iniciado en enero del presente año.
La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción de las obras del molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros de extensión, el dragado para la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, y las medidas de compensación y mitigación medioambiental.
Con ello, estas cinco firmas internacionales, que se integraron al proceso de Manifestación de Interés ejecutado en 2024 por la empresa portuaria, ya forman parte del Registro de Empresas Precalificadas de Puerto Exterior, al cual accedieron tras cumplir con estrictos requisitos técnicos y administrativos establecidos por la estatal, además de demostrar una amplia trayectoria en la construcción de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó la buena noticia, indicando que “el Puerto Exterior de San Antonio es un proyecto clave para Chile. Su desarrollo es prioritario para nuestro Gobierno y para el país por su amplio y positivo impacto económico. Este puerto constituye una pieza clave pues proveerá capacidad portuaria que todos nuestros estudios indican que se requerirá en las próximas décadas. Ahora, es importante destacar que se trata de una obra pública de gran envergadura y complejidad. No hay en el continente un proyecto portuario de mayor envergadura. Por lo mismo, nos pone muy contentos saber que hoy ya sean cinco las empresas precalificadas en la licitación internacional de sus obras. Esto habla del interés que genera, así como también de la seriedad que como país ofrecemos".
El presidente del Directorio de la Empresa Portuaria San Antonio, Eduardo Abedrapo Bustos, recalcó que “Puerto Exterior es una iniciativa de Estado que, con el desarrollo de la licitación de obras, ha dado pasos decisivos para que hacia el año 2036 el país cuente con la capacidad portuaria que se requiere en las próximas décadas. La materialización de este gran proyecto consolidará la posición relevante de Puerto San Antonio en el contexto marítimo portuario internacional y como parte de la red de puertos de gran escala de América Latina y El Caribe”.
Asimismo, Abedrapo subrayó que “Puerto Exterior asegurará la sustentabilidad y modernización de la infraestructura portuaria pública del país. Los dos nuevos terminales podrán atender naves de gran tamaño con altos niveles de eficiencia y moderno equipamiento, generando beneficios directos al comercio exterior chileno: para los consumidores, bienes de importación a menor costo, y para los exportadores, una cadena logística competitiva con otros mercados globales. Además, el desarrollo de las obras y la operación del proyecto serán claves para la economía y desarrollo de la provincia de San Antonio, pues se abrirán más de 4 mil empleos directos”.
Por su parte, el gerente general de la estatal, Ramón Castañeda Ponce, enfatizó que “al incorporarse al Registro de Empresas Precalificadas de Puerto Exterior, estas compañías de reconocido prestigio internacional podrán seguir avanzando para presentar ofertas competitivas, en línea con las altas exigencias del proyecto portuario más relevante en la historia de Chile”.
Castañeda añadió que “el cierre del Registro de Empresas Precalificadas está previsto para noviembre de este año, por lo que en las próximas semanas podrían sumarse nuevas compañías o consorcios. Con ello, cumpliremos el cronograma de este proceso de licitación, que contempla la recepción de ofertas en enero de 2026 y la adjudicación del contrato en marzo del mismo año”.
María Teresa Saldías, directora ejecutiva de Imagen de Chile, destacó que “el interés de empresas líderes a nivel mundial en participar en la construcción del Puerto Exterior de San Antonio es una señal clara de la confianza que despierta Chile como un país serio, competitivo y abierto al mundo. Este proyecto estratégico no solo fortalecerá nuestra conectividad y comercio marítimo internacional, sino que también proyecta a Chile como un socio confiable en el desarrollo de infraestructura de gran escala, con un compromiso responsable con las personas y el medio ambiente".
El Proyecto
Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o muro rompeolas de casi 4 kilómetros de longitud, que tendrá dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, con capacidad para recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.
En plena operación de las cuatro etapas del proyecto, Puerto Exterior tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEUs al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga. Actualmente Puerto San Antonio puede movilizar hasta 2,5 millones de TEUs al año.
El proyecto contempla un plan integral de inversión estimado en US$4.450 millones; de los cuales US$1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los restantes US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.
Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEUs anuales.
