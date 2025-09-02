El proyecto Puerto Exterior de San Antonio, la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia de Chile, avanza firmemente en su proceso de licitación iniciado a principios de este año. A la fecha, ya son tres las compañías internacionales precalificadas, todas de reconocido prestigio y especializadas en obras marítimas de gran envergadura: Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica) y China Harbour Engineering Company – CHEC (China). Además, la estatal continúa estudiando los antecedentes de un conjunto de otras compañías y consorcios internacionales que están participando de este proceso.
Lo anterior confirma el alto interés por ejecutar esta iniciativa estratégica, impulsada por el Estado de Chile a través de la Empresa Portuaria San Antonio, que durante 2024 desarrolló el proceso de Manifestación de Interés, para dar paso en enero de este año a la etapa de precalificación de la licitación, la que incluyó la venta de bases—cerrada el 15 de agosto— y la solicitud de inscripción en el Registro de Puerto Exterior, concluida el 31 de agosto.
La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción de las obras del molo de abrigo de casi 4 kilómetros de extensión, el dragado para la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de compensación y mitigación medioambiental.
El presidente del Directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo, afirmó que “estamos muy satisfechos con el gran interés internacional que ha generado la licitación de Puerto Exterior, pues hemos avanzado con este hito clave para concretar un proyecto estratégico que permitirá que Chile cuente con infraestructura moderna y resiliente para atender las crecientes exigencias del transporte marítimo: mayor capacidad de recepción y atención de naves, tecnología de punta, eficiencia logístico-portuaria y estándares elevados de sustentabilidad ambiental”.
El directivo agregó que “un aspecto estratégico a considerar en los grandes proyectos de expansión portuaria o de construcción de nuevos terminales, es la vinculación con el desarrollo integral de los territorios en que se ubican y de sus comunidades. En ese sentido, Puerto Exterior generará miles de nuevos empleos directos e indirectos, aportando al desarrollo económico de la provincia de San Antonio”.
A su vez, el gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, resaltó que “estas tres compañías internacionales, que ya forman parte del Registro de Empresas Precalificadas de Puerto Exterior, han participado del proceso desde la Manifestación de Interés y hoy ya están estudiando las bases de licitación disponibles desde el 30 de junio de 2025. Todas cumplen con los exigentes requisitos técnicos y administrativos establecidos por la Empresa Portuaria San Antonio en la etapa de precalificación y, adicionalmente, han demostrado una sólida experiencia técnica en la construcción de obras de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial”.
Según lo establecido en el cronograma de la licitación de Puerto Exterior, se espera recibir las ofertas en enero de 2026 para adjudicar el contrato en marzo del mismo año.
El Proyecto
Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o muro rompeolas de casi 4 kilómetros de longitud, que tendrá dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, con capacidad para recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.
En plena operación, Puerto Exterior tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga. Con ello, Puerto San Antonio triplicará su capacidad actual, aumentando la competitividad del comercio exterior con una infraestructura pública esencial para la economía y el futuro de Chile.
El proyecto contempla un plan integral de inversión estimado en US$4.450 millones; de los cuales US$1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los restantes US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.
Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEU anuales, con lo que consolidará a Puerto San Antonio como un nodo estratégico del Pacífico Sur y de la red de puertos de gran escala de América Latina y El Caribe.
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.