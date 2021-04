A pesar de que Yilport planea poner a funcional a finales de abril las seis grúas de patio (RTG) y a finales de mayo, prevé tener operativas otras dos grúas de pórtico en la zona muelle, el sector bananero – que es uno de los principales usuarios de ese puerto- se han mostrado disgustado con el servicio que reciben desde que la terminal fue concesionada hace cuatro años, reportó El Universo.

Los usuarios advierten que las instalaciones necesitan de obras complementarias, adecuar su infraestructura y mejorar procesos para agilizar el servicio. Al respecto, un dirigente bananero de la ciudad de Machala explicó que una de las principales dificultades son los tiempos de espera que tiene la carga y que las bodegas disponibles no están aptas para ser utilizadas para la recepción de fruta en esta época de lluvia.

“Hay temperaturas altas, lluvias; se necesitan adecuar bodegas para que la carga sea bajada lo más pronto posible. Y mejorar las facilidades para la carga: a veces hay camiones que esperan hasta tres días dentro del puerto”, indicó el dirigente de la Provincia de El Oro.

Cuatro de los principales gremios bananeros, agrupados en un clúster, expusieron semanas atrás esta misma problemática a través de una carta enviada al presidente Lenín Moreno y otras autoridades portuarias. En la misiva se quejaron por el “mal servicio” que reciben en Puerto Bolívar pese a manejar tarifas más altas que otras terminales. Además, aluden a que la seguridad en la terminal “sigue siendo muy limitada” y los jefes de terminales “tienen criterios diferentes” que trastocan las operaciones.

Juan José Pons, coordinador de ese grupo intergremial que envió la carta, sostuvo que la concesión tiene un plan de inversiones que se debe ejecutar y que, según usuarios, aún no se ha cumplido en su totalidad. “Ese plan tiene muchos espacios que no se han cubierto, por ejemplo, no se han reparado adecuadamente las bodegas y cuando llueve se ha mojado la carga”, afirmó.

El vocero gremial indicó que, si bien han llegado nuevas grúas, el asunto de la operación portuaria está relacionado a toda una infraestructura de servicio al usuario. Pons indicó que es por ello que, están pidiendo que se supervise que se esté cumpliendo con el plan de inversión.

Respuestas de las autoridades portuarias

En tanto, Evelyn Ycaza, gerenta de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB), ente estatal que supervisa la concesión de Yilport, reconoció que se ha registrado un atraso en las inversiones porque el concesionario no tenía los terrenos entregados por parte del Estado para poder ampliar la terminal.

Ycaza aseveró que, desde enero de este año, han empezado obras del plan de renovación de las instalaciones, que incluyen la adecuación de bodegas, un nuevo muelle de 450 metros de longitud, una bodega de refrigeración, patio de contenedores, nuevos accesos, entre otras obras. “Ya se encuentran en proceso los trabajos de correctivos que necesita la terminal”, dijo.

Yilport

"Son ciertos gremios quienes no asumen su responsabilidad y pretenden apuntar siempre a Yilport”, indicó Alfredo Jurado von Buchwald, gerente regional de Yilport, quien al ser consultado sobre las quejas relacionó las largas esperas a la falta de comunicación entre las navieras y los exportadores. Dijo que cuando existen retrasos en los itinerarios, los exportadores no informan a los productores sobre estos cambios de arribo del buque, y mantienen las fechas originales de corte. Llenan los camiones, y al llegar estos a la terminal se encuentran con la novedad de que no ha arribado aún el buque y deben esperar.

Jurado aseguró que otra razón para que se genere este problema es la inobservancia de los exportadores y productores a transmitir electrónicamente al puerto la AISV (autorización de ingreso y salida de vehículos).

Con respecto a los atrasos en las inversiones, Jurado sostuvo que las operaciones de Yilport se iniciaron en 2017, pero recién en septiembre de 2020 se traspasaron los terrenos para la ampliación del puerto. Y a partir de allí se han generado nuevas obras, como el dragado y la construcción del nuevo muelle. "La inversión de Yilport de momento excede los US$ 100 millones, entre lo que ya ha llegado y lo que falta por llegar en equipos", indicó Jurado.

El ejecutivo recordó que una vez traspasada la operación del puerto a Yilport trajeron de inmediato de Turquía dos grúas móviles seminuevas con solo 7.000 horas de operación y que no están contabilizadas como inversión. Posteriormente llegaron otras dos grúas móviles similares, pero nuevas y de mayor capacidad. Por ello, consideran que las grúas nuevas que llegaron en marzo forman parte de un tercer lote.

Por MundoMarítimo