Prodevelop S.L., en consorcio con CENIT (Centro de Innovación en Transporte) y el socio local WKN Trading Enterprise CC, apoyará la implementación técnica de una plataforma digital para la optimización de recaladas portuarias en los puertos namibios de Walvis Bay y Lüderitz.

El proyecto busca demostrar cómo el intercambio de datos en tiempo real entre los distintos actores de la comunidad portuaria puede reducir los tiempos de espera de los buques, mejorar la eficiencia operacional y contribuir a reducciones medibles de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante la permanencia de los buques en puerto.

La iniciativa contempla un período de implementación de 18 meses y se desarrolla bajo la Fase II del proyecto Global MTCC Network (GMN), implementado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y financiado por la Unión Europea (UE).

El piloto da continuidad al proyecto anunciado por la OMI en noviembre de 2025 y representa la transición desde la identificación de tecnologías hacia su implementación sobre el terreno. De acuerdo con Prodevelop, la plataforma podría contribuir a reducciones de hasta un 7% de las emisiones de GEI anuales de los buques mientras permanecen en puerto.

Durante el piloto se realizará una recopilación continua de datos para evaluar los beneficios ambientales de la solución y respaldar una eventual adopción más amplia en otros puertos africanos.

Consorcio liderado por Prodevelop

La implementación estará a cargo de un consorcio liderado por Prodevelop, que trabajará junto a CENIT, unidad de innovación de CIMNE, centro de investigación basado en Barcelona y experiencia en proyectos de descarbonización marítima financiados por la UE.

Por su parte, WKN Trading Enterprise CC proporcionará apoyo local, coordinación en terreno y transferencia de conocimientos al personal portuario de Namibia durante el desarrollo del proyecto.

La Autoridad Portuaria de Namibia (NAMPORT), como principal beneficiaria, participará en el despliegue y utilización de la plataforma en ambos puertos.

El piloto se desarrollará en coordinación con MTCC África, Centro de Cooperación en Tecnología Marítima creado durante la Fase I del GMN para promover prácticas marítimas sostenibles y tecnologías energéticamente eficientes en la región africana.

Pl/ataforma para optimizar las recaladas

La solución técnica se basa en POSIDONIA OPERATIONS, plataforma digital SaaS desarrollada por Prodevelop, específicamente en su módulo Port Call Optimization.

La herramienta permite el intercambio de datos en tiempo real entre autoridades portuarias, operadores de terminales, agentes navieros, prácticos y compañías de remolcadores, entre otros actores de la comunidad portuaria.

Esto permitirá mejorar la secuenciación y gestión de las recaladas de los buques. La plataforma utiliza APIs estandarizadas y alineadas con el Programa de Recaladas Just in Time (JIT) de DCSA y el International Task Force on Port Call Optimization (ITPCO), favoreciendo la interoperabilidad y replicabilidad de la solución en distintos contextos portuarios.

La metodología para calcular las emisiones de GEI se basa en las normativas EMEP-EEA y en la experiencia del proyecto europeo PIONEERS, con aplicaciones en puertos como Barcelona, España, y Amberes y Brujas, Bélgica.

Objetivos principales:

Mejorar el desempeño operativo al permitir el intercambio de datos en tiempo real que puede reducir los tiempos de espera de los buques, optimizar la planificación de atraques y acelerar los procesos de zarpe, ayudando a reducir el uso innecesario de combustible mientras los buques están en puerto. Apoyar la medición y reducción de las emisiones de GEI, con cifras individuales de contaminantes y emisiones (CO₂, NOₓ, SOₓ) cuantificadas por recalada, agregadas mensualmente y comparadas con una línea base previa al proyecto para demostrar un progreso ambiental medible. Desarrollar la capacidad del personal, con el personal portuario en Walvis Bay y Lüderitz recibiendo formación dedicada en la plataforma CDM para apoyar el uso continuo después de que concluya el período piloto. Evaluar la escalabilidad y replicabilidad, documentando las lecciones aprendidas, los beneficios operativos y considerando una adopción más amplia en otros puertos africanos y de países en desarrollo.

El proyecto piloto se lleva a cabo bajo la Fase II del proyecto GMN, implementado por la OMI y financiado por la UE. El proyecto GMN Fase II apoya a los países en desarrollo, particularmente a los Países Menos Adelantados (PMA) y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), en sus esfuerzos por cumplir con los objetivos de eficiencia energética y reducción de GEI de la OMI.

Por MundoMaritimo