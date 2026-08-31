El transporte marítimo de contenedores mostró señales de una recuperación significativa durante el segundo trimestre de 2026, luego de un complejo 2025, con aumentos interanuales en ingresos, rentabilidad operativa y volúmenes globales transportados, según un análisis de Sea-Intelligence.
Las líneas navieras consideradas en el análisis alcanzaron ingresos combinados por US$43.400 millones en el segundo trimestre, lo que representa un incremento de 15,9% interanual. En materia de rentabilidad, ocho de las principales que informan sus resultados antes de intereses e impuestos (EBIT) registraron en conjunto US$2.690 millones, un aumento de 58,2% frente a los US$1.700 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2025.
Sea-Intelligence destaca que esta mejora financiera estuvo acompañada por un crecimiento de los volúmenes transportados. Las seis líneas navieras que hasta ahora han reportado sus cifras de carga registraron aumentos interanuales durante el segundo trimestre de 2026.
"Los datos financieros del segundo trimestre de 2026 ponen de relieve un cambio positivo significativo en la rentabilidad de la industria", señala el análisis.
En términos de volúmenes globales, OOCL registró el mayor crecimiento entre las líneas navieras que han informado sus cifras, con un aumento de 8,8% interanual. Le siguió CMA CGM, con un incremento de 6,0%, mientras que ONE presentó el menor crecimiento, de 2,9%.
En conjunto, los volúmenes transportados por el grupo de navieras analizado aumentaron 4,7% interanual en el segundo trimestre. El crecimiento estuvo particularmente impulsado por las principales rutas Este-Oeste: la ruta Transpacífico avanzó 8,9%, mientras que Asia-Europa aumentó 4,9%.
Pese al crecimiento generalizado, ninguna de las líneas navieras que han informado sus volúmenes alcanzó un aumento de dos dígitos respecto del segundo trimestre de 2025. Asimismo, Sea-Intelligence precisa que las cifras correspondientes a Cosco, HMM y Yang Ming aún no están incluidas, debido a que estas líneas al momento de análisis todavía no publicaban sus datos de volúmenes para el período.
De acuerdo con la consultora, la evolución de los volúmenes permite observar que la recuperación de la industria no se limita a sus resultados financieros, sino que también está respaldada por una mayor cantidad de carga movilizada.
"Estas cifras de volúmenes sugieren que el mercado ha recuperado una base sólida tras las disrupciones del año pasado", concluye Sea-Intelligence.
Por MundoMaritimo
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