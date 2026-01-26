El paulatino regreso de los portacontenedores al Mar Rojo y al Canal de Suez ya está impactando de forma directa en el mercado de contratos de largo plazo. Aunque la normalización aún está lejos de completarse, las analistas de Xeneta, Emily Stausbøll y Destine Ozuygur, advierten que las negociaciones para 2026 ya descuentan un escenario de mayor capacidad y condiciones más débiles en las rutas Asia–Europa.

Un hito fue la decisión de Maersk de reintroducir tránsitos completos por el Canal de Suez en su servicio ‘MECL1’, luego de una travesía de prueba exitosa del “Maersk Denver”. Para Xeneta, este movimiento es especialmente relevante dado el perfil históricamente conservador de la naviera danesa y porque incluso la posiciona por delante de su socio en Gemini, Hapag-Lloyd. Otras compañías, como CMA CGM, también han anunciado retornos parciales, aunque la misma naviera ha debido revertir decisiones previas, reflejando la fragilidad del proceso.

“No se debe dar nada por sentado”, advierten Stausbøll y Ozuygur, subrayando que el regreso será gradual y sujeto a retrocesos. Los datos de Xeneta refuerzan esta cautela: en 2023, la capacidad promedio mensual en servicios Asia–Europa que transitaba Suez alcanzaba 4,1 millones de TEUs. En 2025, esa cifra cayó a solo 292.000 TEU mensuales.

Contratos en caída, pero aún costosos

Pese a esta lenta recuperación operativa, el mercado de contratos a largo plazo ya está reaccionando. A comienzos de 2026, las tarifas de largo plazo que entraron en vigor en los últimos tres meses entre el Lejano Oriente y el Mediterráneo cayeron 25% frente a fines de 2025, hasta US$2.308/FEU. En la ruta hacia Europa del Norte, la baja fue de 10%, con tarifas promedio de US$2.010/FEU.

Ambos corredores alcanzan así su nivel más bajo desde 2023, antes de la crisis del Mar Rojo. Sin embargo, siguen muy por encima de los valores previos: al 21 de enero, las tarifas al Mediterráneo estaban 45% más altas que a fines de 2023, mientras que hacia el norte de Europa el alza era de 58%.

Para las analistas, esta evolución refleja que “los contratos de largo plazo son un termómetro de las expectativas del mercado”. En ese sentido, la brecha actual entre el mercado spot y los contratos es reveladora. Mientras a fines de 2025 el spot ya se había ubicado por debajo de los contratos, hoy ocurre lo contrario: las tarifas de largo plazo para 2026 están muy por debajo del mercado spot.

En la ruta al Mediterráneo, la diferencia alcanza los US$2.200/FEU, mientras que hacia el norte Europa es de US$770. “Una brecha tan significativa indica claramente que ambas partes esperan un mercado más débil en 2026”, señalan.

Descuentos, pero con advertencias

Xeneta explica que, ante la perspectiva de una caída de tarifas casi “inevitable”, las líneas navieras buscarán compensar con volumen. “Los operadores estarán aún más hambrientos de cuota de mercado y ofrecerán descuentos en contratos de largo plazo para asegurar carga”, indican. Para los propietarios de carga, esto representa una oportunidad, pero también un riesgo.

Si bien la sobrecapacidad reduce el riesgo de roleos de contenedores, las autoras alertan que un evento disruptivo o un retorno masivo y desordenado a Suez podría generar peaks de tarifas spot y tensiones operativas. “La imprevisibilidad y la incertidumbre son tóxicas para las cadenas de suministro”, advierten, especialmente cuando la brecha entre spot y contratos es tan amplia.

Xeneta concluye que el mercado tenderá a debilitarse durante el resto del año, en parte por la capacidad que se liberaría con el regreso al Mar Rojo. Pero, como resumen las propias autoras, “no será una travesía sin sobresaltos para los propietarios de carga”.

