El reciente anuncio de los hutíes sobre la suspensión de ataques a buques en el Mar Rojo ha sido recibido como un posible alivio para el tránsito a través del Canal de Suez. Sin embargo, debido a la variabilidad en sus comunicados anteriores, el sector marítimo mantiene una postura prudente respecto a una normalización rápida del tránsito. Según Drewry, una reducción del riesgo de seguridad y la recuperación de rutas regulares por el Canal acortaría las distancias de los itinerarios y aumentaría la disponibilidad de capacidad en el segmento de tanqueros de productos.
Tras el agravamiento del conflicto en Yemen a finales de 2023, numerosos tanqueros comenzaron a desviarse por el cabo de Buena Esperanza en lugar del Canal de Suez, con un impacto significativo en los de tipo LR. En la ruta de diésel desde Medio Oriente hacia el noroeste de Europa, el desvío añadió alrededor de 4.700 millas náuticas, lo que extendió en más de 30 días la duración de los itinerarios. Este aumento en tiempo y distancia absorbió parte de la capacidad disponible y contribuyó a sostener tarifas de flete más elevadas.
Los mayores costos de transporte también modificaron los patrones comerciales. En 2024, las importaciones europeas de diésel procedentes de Norteamérica aumentaron, desplazando parcialmente los flujos desde Asia. Aun así, el diésel de Medio Oriente mantuvo su competitividad en el mercado europeo, lo que permitió que los volúmenes entre ambas regiones permanecieran estables.
Expectativas
Según estudios sobre los tránsitos por el Canal de Suez, la proporción de tanqueros de productos que utilizan esta vía marcó una recuperación gradual en los últimos meses, especialmente tras el alto el fuego en Gaza. No obstante, una restauración completa del tráfico previo a la crisis podría reducir la demanda de toneladas-millas y ejercer presión a la baja sobre las tarifas.
Una reapertura plena del Canal de Suez también tendría repercusiones en los costos asociados al régimen europeo de comercio de emisiones (EU-ETS). La duración del itinerario entre Jubail y Róterdam disminuiría de 82 días por el cabo de Buena Esperanza a cerca de 50 días por el Canal de Suez. Con ello, las estimaciones indican que los costos de EU-ETS para tanqueros LR en 2026 serían de unos US$129.000 al utilizar el Canal, frente a aproximadamente US$215.000 al navegar por la ruta más larga.
Los trayectos más cortos y la reducción de obligaciones bajo el EU-ETS podrían incentivar un retorno más amplio al Canal para los flujos de productos refinados entre Oriente y Occidente, siempre que mejore la seguridad en el Mar Rojo. En paralelo, las próximas restricciones europeas a productos refinados a partir de crudo ruso disminuirían las importaciones de diésel desde India en 2026, lo que podría redirigir parte de la demanda nuevamente hacia proveedores de Medio Oriente si el tránsito por Suez se estabiliza.
Por MundoMaritimo
Órdenes de construcción de tanqueros de productos cae a un mínimo en nueve años
Normalización de tránsito en el Canal de Suez podría tardar en afectar la movilización de GNL
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.