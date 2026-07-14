La comparación de los resultados del Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) correspondientes al segundo trimestre de 2023 y al segundo trimestre de 2026 muestra que la conectividad mundial del transporte marítimo de contenedores ha dejado atrás la etapa de profunda reconfiguración provocada por la crisis del Mar Rojo para dar paso a una fase de optimización de las redes. Así lo sostiene un análisis de MDS Transmodal, elaborado a partir de los datos del índice desarrollado conjuntamente con la UNCTAD.
Según el análisis, los cambios responden a ajustes incrementales de las redes más que a transformaciones estructurales. El índice evalúa la integración de los puertos en las redes marítimas a partir de seis variables: número de servicios regulares, operadores navieros, capacidad anual desplegada, recaladas de buques, tamaño del mayor buque que atiende el puerto y cantidad de conexiones directas con otros puertos.
De acuerdo con MDS Transmodal, la jerarquía global permanece sin cambios. Shanghái (en la imagen), Ningbo y Singapur continúan siendo los tres puertos portacontenedores con mayor conectividad del mundo. El estudio destaca que "la jerarquía global ya no se está reconfigurando en la parte superior, sino que se está consolidando”, reflejando la fortaleza de estos grandes hubs pese a los cambios ocurridos en las rutas marítimas y en las alianzas entre navieras desde 2023.
Entre los principales hubs de transbordo, Singapur incrementó cerca de un 6% su conectividad desde 2023, impulsado por un mayor número de servicios y una integración más densa en las redes, reforzando su papel como plataforma clave entre el comercio Intra-Asiá y las rutas intercontinentales.
El informe identifica al sur y sudeste asiático como la región con el crecimiento más dinámico de la conectividad. Colombo elevó su índice desde 643 hasta 719 puntos entre 2023 y 2026, con aumentos en servicios, operadores, capacidad y conexiones directas. En paralelo, Haiphong registró un incremento de 20%, Ciudad Ho Chi Minh de 9% y Vung Tau destacó por una fuerte expansión de la capacidad desplegada.
De acuerdo con el análisis, "el crecimiento de las redes está siendo absorbido cada vez más por hubs regionales secundarios y emergentes", reflejando el proceso de diversificación manufacturera que favorece nuevos polos logísticos fuera de los tradicionales puertos chinos.
En Europa, el panorama muestra una consolidación en niveles de conectividad inferiores a los observados antes de la crisis. Róterdam, Amberes y Valencia continúan desempeñando un papel central en las redes marítimas internacionales, aunque sin recuperar sus máximos previos a 2023. El informe señala que estos cambios responden a una nueva configuración de los servicios, influida por rutas más largas, modificaciones en las alianzas navieras y la evolución del comercio entre Asia y Europa.
Por el contrario, Hong Kong mantiene una tendencia descendente. Su índice de conectividad cayó 17% desde 2023, acompañado por una disminución de la capacidad desplegada, en un proceso asociado a la redistribución de servicios hacia puertos de China continental y del sudeste asiático.
África, en tanto, aparece como la región con mayor potencial de optimización de la conectividad. Puertos como Abiyán, Tema, Lomé, Kribi, Walvis Bay y Dar es-Salaam registran avances mediante distintas estrategias, que combinan más servicios, mayor participación de líneas navieras, incorporación de buques de mayor tamaño y aumento de la capacidad desplegada.
Finalmente, el análisis reafirma que "el sistema ya no está experimentando un rediseño estructural generalizado" y que las líneas navieras están perfeccionando sus patrones de servicio dentro de una red global ampliamente estabilizada.
Cabe mencionar que el análisis de MDS Transmodal no incluye un análisis específico de los puertos de América Latina y el Caribe considerados en el PLSCI. Los ejemplos seleccionados se concentran en Asia, Europa y África, regiones directamente vinculadas a las principales rutas afectadas por la crisis del Mar Rojo y por la posterior reconfiguración de las redes marítimas internacionales.
Por MundoMaritimo
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