El transporte marítimo de graneles comenzó 2026 con un desempeño notable del segmento Panamax, “caballo de batalla” en la movilización de commodities agrícolas y carbón. Según el análisis de BRS Dry Bulk, “si los Capesize salieron disparados en el Año del Caballo de Fuego, los Panamax han desarrollado alas y están volando”, reflejando la fortaleza del mercado en los primeros meses del año.

Al cierre de febrero, el índice promedio anual Panamax P5TC registraba un aumento de 51,53%, un avance que se produjo incluso durante el período del Año Nuevo chino, cuando normalmente la actividad marítima tiende a desacelerarse.

El principal motor detrás de esta tendencia ha sido el embarque de granos, con una demanda robusta que ha sostenido la utilización de buques en varias rutas clave.

De acuerdo con datos de AXSMarine citados por BRS Dry Bulk, las exportaciones de granos durante enero y febrero crecieron 2,94% interanual desde la Costa Este de Sudamérica (ECSA), 24,9% desde el Golfo de Estados Unidos y 28,9% desde el Pacífico Norte. “Este aumento de los flujos ha proporcionado un fuerte impulso a varias rutas del mercado Panamax”, precisa el informe.

En el caso de China, los compradores estatales completaron a fines de enero su compromiso inicial de adquirir cerca de 12 millones de toneladas de soja estadounidense, acordado con Washington en noviembre pasado. Posteriormente, la demanda volvió a orientarse hacia cargamentos brasileños para embarques de marzo y abril, atraída por márgenes más favorables.

Este cambio de origen contribuyó a mantener firme el mercado de fletes de buques sub-Capesize durante el primer trimestre.

En paralelo, los envíos de granos estadounidenses a China superaron 5 millones de toneladas entre enero y febrero. Una parte significativa —alrededor de 3,8 millones de toneladas— se transportó desde el Golfo de Estados Unidos vía el Cabo de Buena Esperanza, evitando los canales de Panamá y Suez.

Según el informe, esta elección de ruta responde tanto a la incertidumbre persistente en el Mar Rojo como al sistema de reservas del Canal de Panamá, que “estructuralmente favorece a los portacontenedores y continúa perjudicando a los graneleros spot”.

Brasil enfrenta presión logística en plena cosecha

El auge de las exportaciones agrícolas también está generando presión sobre la infraestructura logística brasileña. Reportes recientes señalan que las llegadas de soja al terminal de Miritituba, en el norte de Brasil, están registrando largos tiempos de espera para los camiones, en medio de una cosecha récord estimada en 180 millones de toneladas.

En esta terminal fluvial, los granos se cargan en barcazas que luego navegan río abajo hacia instalaciones portuarias costeras capaces de recibir buques graneleros oceánicos.

En plena temporada alta de exportaciones, BRS advierte que “podría materializarse cierto grado de congestión de buques”, lo que eventualmente implicaría tiempos de rotación más prolongados para las naves.

BRS Dry Bulk recuerda que en el cuarto trimestre de 2023 Brasil enfrentó severos cuellos de botella logísticos durante una sequía que redujo los niveles de los ríos del norte. En ese momento, los exportadores se vieron obligados a redirigir cargamentos hacia puertos del sur como Santos, intensificando la congestión portuaria.

