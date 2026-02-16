Los envíos mundiales de graneles agrícolas comenzaron 2026 con un marcado dinamismo. Durante las primeras seis semanas del año, los embarques globales de granos aumentaron 15% interanual, respaldados por un incremento de 30% en soya y de 17% en los de trigo, de acuerdo con el más reciente análisis de BIMCO.

El desempeño responde principalmente a cosechas récord en el hemisferio sur, mientras que Norteamérica ha mantenido un elevado excedente exportable. Asimismo, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ha contribuido a dinamizar los flujos, favoreciendo un aumento de 26% en los envíos estadounidenses de soya y la reactivación de los despachos de sorgo.

Las condiciones climáticas en Sudamérica han sido favorables. En Brasil, la actual cosecha de soja crecería 5% interanual hasta alcanzar un máximo histórico de 180 millones de toneladas, equivalente al 42% de la producción mundial, según estimaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. En Argentina, la producción de trigo habría marcado un récord tras expandirse 50% interanual, situándose 26% por encima del anterior máximo de 2022. En tanto, la cosecha de trigo en Australia registraría un aumento de 8%.

El mayor dinamismo exportador también se ha reflejado en la demanda medida en toneladas-milla, que acumula un alza de 17% interanual en lo que va del año, levemente superior al crecimiento del volumen transportado. Los envíos desde Sudamérica suelen cubrir distancias más largas que el promedio, lo que intensifica la demanda de capacidad naviera. En contraste, los embarques desde Rusia y Ucrania —tradicionalmente de trayectos más cortos— han mostrado debilidad en este inicio de ejercicio.

El repunte de cargas agrícolas ha contribuido a sostener las tarifas en los segmentos de buques menores a capesize en un período estacionalmente débil, marcado por una menor demanda importadora de China. En particular, el segmento panamax ha destacado, con el índice Panamax de la Baltic Exchange registrando un incremento promedio de 69% interanual en el período analizado. Los granos representan cerca de un tercio de las toneladas-milla de este segmento, cuyos envíos han crecido 21%.

En el caso de los buques supramax, los embarques de granos también avanzaron 20% interanual en lo que va de 2026. No obstante, dado que este tipo de carga representa solo 13% de la demanda en toneladas-milla del segmento, su incidencia en las tarifas resulta más acotada.

Proyecciones

De cara al primer semestre, las perspectivas se mantienen positivas ante la fortaleza de las cosechas. Se prevé que los envíos brasileños de soya continúan acelerándose en las próximas semanas, impulsando la demanda de buques panamax e intensificando la competencia con la oferta estadounidense. Asimismo, una eventual reducción de impuestos a la exportación en Argentina podría estimular mayores volúmenes.

Para la segunda mitad del año, el escenario aparece más equilibrado, aunque persisten factores de incertidumbre. Las siembras de trigo en Europa y Norteamérica apuntan a una producción estable o levemente inferior desde una base elevada, mientras que la producción de maíz en Brasil se proyecta con una caída de 4% interanual. En términos generales, las proyecciones apuntan a que los embarques globales de granos crecerían entre 5% y 6% en 2026.

Por MundoMaritimo