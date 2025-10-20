El mercado de graneles enfrenta un punto de inflexión marcado por la convergencia de factores comerciales y geopolíticos. Según el último informe BRS Weekly Dry Bulk, “2026 será el primer año completo en que la mayoría de los países fuera de Estados Unidos enfrenten aranceles sobre sus exportaciones al mercado estadounidense”, un cambio que promete alterar el mapa del comercio mundial de commodities.

En 2024, los 30 principales importadores de graneles representaron el 88,8% de los embarques globales, muchos de los cuales ahora deberán sortear “nuevos obstáculos económicos mientras intentan reducir sus superávits comerciales con Estados Unidos”. La medida deja “una sombra persistente sobre su apetito a largo plazo por las importaciones de graneles”, advierte el informe.

China e India—que juntas concentraron casi la mitad de la demanda global (40,7% y 6,6%, respectivamente)— se mantienen entre los países más expuestos a los aranceles estadounidenses. A ello se suma el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas: “Trump anunció en su último discurso ante la ONU que Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones más duras a Rusia, siempre que las naciones de la OTAN acepten hacer lo mismo”.

Los impactos ya se dejan sentir en los flujos comerciales. Entre enero y agosto de 2025, los tres principales productos transportados—mineral de hierro, carbón y granos, que representan alrededor del 64% del volumen total— registraron caídas de -0,3%, -5,5% y -4,3%, respectivamente. El descenso fue liderado por una menor demanda china, afectada por “claros signos de debilidad en la demanda interna y una contracción más profunda en los sectores inmobiliario y de la construcción”.

El informe recuerda que las ventas de viviendas nuevas de los 100 mayores desarrolladores chinos cayeron 17,6% interanual en agosto, tras un desplome del 24% en julio, lo que “extiende una crisis habitacional que ya se prolonga por más de cuatro años”. A pesar de los estímulos lanzados por Pekín y Shanghái, el mercado inmobiliario sigue sin mostrar señales de recuperación sostenida.

En el frente logístico, la incertidumbre sobre los aranceles y los gravámenes portuarios también está afectando la disponibilidad de naves. “Desde el anuncio de abril, menos buques vinculados a China han realizado itinerarios trasatlánticos, mientras algunos fletadores se muestran reacios a cerrar contratos ante la incertidumbre sobre la implementación de gravámenes portuarios”, indica BRS Dry Bulk.

China respondió el 10 de octubre con una medida sorpresiva: la imposición de gravámenes portuarios por tonelada neta a los buques vinculados con Estados Unidos, aunque con exenciones para naves construidas en China o que ingresen a astilleros locales para mantenimiento. Según el reporte, esta acción “apunta con precisión a la capacidad vinculada a Estados Unidos dentro del segmento Capesize”, el más expuesto al comercio de mineral de hierro.

La consultora concluye que, frente a un entorno de “desplazamiento progresivo de la neutralidad en el uso de capacidad”, los armadores con estructuras financieras y operativas diversificadas podrían tener una ventaja competitiva a largo plazo.

Por MundoMaritimo