En un contexto donde la digitalización ya no es una promesa sino una necesidad, la industria marítima enfrenta el reto de llevar las ideas a la ejecución. En conversación con MundoMaritimo, OsaAndes, empresa especializada en soluciones tecnológicas para logística, sostienen que el desafío no es de visión —porque la intención de evolucionar existe—, sino de implementación.

“El problema no es la falta de propósito, sino la brecha entre el potencial tecnológico y la compleja realidad operativa del sector”, explican desde la compañía. Esa brecha, añaden, se manifiesta en tres planos: la inercia de procesos tradicionales, la falta de conexión entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento marítimo, y el paradigma de los silos de información.

En ese sentido, para OsaAndes, la digitalización real requiere superar la separación entre la teoría tecnológica y la práctica logística. La meta es construir un ecosistema donde la información fluya libremente entre actores y sistemas, sin perder confiabilidad ni trazabilidad.

“El mayor desafío cultural es pasar de ver la información como un activo aislado a entenderla como un recurso compartido que genera eficiencia”, señalan. Esta visión, basada en la colaboración y la interoperabilidad, se alinea con los esfuerzos internacionales por estandarizar procesos digitales a través de organizaciones como la Digital Container Shipping Association (DCSA).

Protocolos DCSA: el lenguaje común del transporte marítimo

La DCSA promueve la creación de protocolos digitales estandarizados para que las navieras, puertos y operadores hablen un mismo idioma. OsaAndes considera que la adopción de estos marcos es esencial para alcanzar la eficiencia operativa y la interoperabilidad a nivel global. “Los estándares DCSA son los rieles que la industria necesita. Pero un vehículo no se mueve solo: el impacto real vendrá de su implementación efectiva”, afirman.

La compañía proyecta que esta base digital común permitirá concentrar los esfuerzos humanos en tareas de optimización y análisis, en lugar de en gestiones repetitivas. En ese sentido, destacan que los estándares no solo buscan digitalizar el flujo documental, sino construir una cadena logística resiliente y basada en datos.

El eBL y cambios estructurales pendientes

Entre los temas más debatidos del sector se encuentra el Bill of Lading electrónico (eBL), que busca reemplazar el documento físico de embarque por su versión digital. Su adopción, sin embargo, avanza lentamente. De acuerdo con OsaAndes, las principales barreras no son técnicas sino estructurales: la falta de armonización legal entre países, la reticencia a abandonar formatos tradicionales y la desconfianza hacia los mecanismos digitales. “El eBL representa un cambio de paradigma. No solo reduce tiempos y costos, también abre la puerta a un comercio global más fluido y seguro. Pero para lograrlo, la industria marítima y la tecnológica deben sentarse a co-crear”, sostienen.

Más allá del eBL, muchos tramos de la cadena logística aún carecen de trazabilidad completa. Para OsaAndes, la clave está en fortalecer las soluciones de Track & Trace, conectando el mundo físico con el digital mediante la captura de datos en cada hito operativo.

“El desafío es romper los silos de información. Cada evento, cada movimiento de carga, debe registrarse y compartirse de forma interoperable”, explican. La compañía trabaja en conceptos como el “pasaporte digital de la carga”, una herramienta pensada para consolidar información de distintas etapas y actores en una sola fuente confiable.

Sin embargo, la tecnología no basta por sí sola. OsaAndes enfatiza la importancia de una metodología de implementación ágil: “La forma de vencer la fricción cultural es empezar hoy, probar, ajustar e ir escalando. La digitalización no ocurre de un día para otro, se construye paso a paso”.

En ese sentido, uno de los puntos ciegos más comunes en la operación logística es el desconsolidado de contenedores, proceso en el que se descargan y verifican las cargas individuales. Las tarjas digitales inteligentes se han convertido en una herramienta clave para transformar este procedimiento en una fuente de datos y trazabilidad.

Según OsaAndes, estas tarjas no se limitan a reemplazar el papel: convierten el registro físico en un activo digital inteligente. Incorporan evidencia fotográfica, generan alertas automáticas ante anomalías, sincronizan información con los clientes y permiten disponer de los datos en segundos, lo que resulta especialmente útil en procesos de aforo o reclamo.

Una digitalización sostenible y colaborativa

Para OsaAndes, consolidar la digitalización en el sector marítimo implica cambiar la manera en que las empresas conciben la tecnología. No se trata de un proyecto con fecha de término, sino de una evolución cultural que combina la experiencia humana con herramientas ágiles y escalables.

“Nosotros brindamos el know-how y el acompañamiento para que las empresas puedan adoptar los nuevos estándares y transformar su operación. Sabemos que, como todos los proyectos valiosos, esta transformación requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. La invitación que extendemos a la industria es a construir ese futuro en conjunto, con la visión puesta en la eficiencia de la cadena logística global”, comentan desde OSA, finalizando con: “La colaboración entre esa profunda visión de industria y el know-how de implementación digital es la fórmula para la siguiente gran era de eficiencia logística. Y en OSA, estamos listos para ser ese socio”.

