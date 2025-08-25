En un escenario en que la eficiencia y la visibilidad de la cadena de suministro son factores críticos, Osa Control traslada al mundo de la logística marítima la experiencia que acumuló en el retail con grandes corporaciones. Su propuesta se centra en OSA Andes, una plataforma que busca optimizar el control de carga mediante la digitalización de procesos presenciales, con herramientas diseñadas para operar incluso en condiciones adversas.
En sus inicios, la meta era asegurar la On-Shelf Availability (OSA), es decir, la disponibilidad de productos en góndola para clientes del retail como Walmart y Nestlé. Posteriormente, la compañía se convirtió en proveedor de Falabella en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Esa experiencia en entornos altamente demandantes marcó la base de su propuesta actual. “Nuestra obsesión por la precisión en el retail y el servicio al cliente es la que hoy aplicamos para resolver la complejidad de la logística marítima”, señalan desde la firma.
OSA Andes: la plataforma de control en terreno
La solución tecnológica central de Osa Control es OSA Andes, una plataforma que trabaja en conjunto con operadores logísticos para recabar datos presenciales sobre la ubicación real y el estado de cada unidad.
La aplicación móvil que soporta la herramienta fue desarrollada pensando en los patios logísticos y entornos de carga, con funcionalidades que incluyen reconocimiento de unidades asistido por Inteligencia Artificial y modos de trabajo offline, lo que permite operar sin interrupciones incluso en lugares con conectividad limitada.
El sistema puede integrarse a otros softwares empresariales para crear un ecosistema interconectado. Además, cubre procesos diversos como desconsolidado y consolidado de carga, aforo de contenedores, recepción, inventarios cíclicos, despachos y actas de entrega. “Nos dedicamos a capturar datos en terreno, y hacemos eso mejor que nadie”, explicó el equipo de Osa Control.
Presencia y escalabilidad en la industria
Actualmente, la compañía controla carga que ingresa y sale de Chile, partiendo por vehículos motorizados y extendiéndose a diferentes tipos de bienes. Opera en volúmenes de miles de unidades al mes, con una arquitectura diseñada para escalar sin límite y un modelo de negocio transaccional que facilita su adopción.
El trabajo se realiza en conjunto con actores clave de la cadena logística: extraportuarios, agencias navieras, freight forwarders, navieras, administradores de puertos y clientes finales. Estos últimos, destacan desde Osa Andes, se benefician directamente al contar con información actualizada para planificar transportes y ventas.
Un ejemplo de innovación en este ámbito es la herramienta de registro digital de aforos, que ya está siendo coordinada con gremios como ALOG y con autoridades de frontera. Esta funcionalidad, subrayan, puede ayudar a las empresas de transporte a obtener la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en países como Bolivia.
Un equipo con experiencia en terreno
El desarrollo de OSA Andes está a cargo de un equipo pequeño pero ágil, con más de una década de trayectoria en la creación de software para grandes compañías de Latinoamérica y el mundo, como Falabella, Inchcape y, más recientemente, MSC.
“Cada línea de código, funcionalidad y mejora es resultado de la experiencia adquirida en la operación real. Esta sensibilidad nos ha permitido entender tanto al usuario de la app, que necesita una herramienta simple y robusta, como a los clientes gerenciales, que requieren datos precisos para la toma de decisiones”, señalan.
Este enfoque, aseguran, les ha permitido adaptar la tecnología a distintos niveles de la cadena logística, manteniendo la simplicidad para el operario y la confiabilidad para la gestión ejecutiva.
En ese sentido, el equipo identifica tres pilares que distinguen a OSA Andes en el mercado:
Tecnología para operar en entornos complejos
El diseño de OSA Andes considera los desafíos propios de los entornos logísticos y portuarios, donde la conectividad no siempre está asegurada. Por ello, la aplicación móvil funciona de manera autónoma y permite registrar información de la carga sin conexión a internet.
A esto se añade la aplicación de inteligencia artificial en imágenes capturadas por los operadores, lo que permite validar información y reducir errores de lectura. De esta forma, la tecnología no solo facilita el trabajo en terreno, sino que también asegura la calidad de los datos para quienes los utilizan en procesos de decisión.
En suma, OSA Andes propone un modelo en el que la digitalización en terreno se convierte en la base de una logística más eficiente y transparente. Su enfoque, aplicado al sector marítimo y portuario, busca reducir pérdidas, mejorar la planificación y entregar herramientas concretas a todos los actores de la cadena.
La compañía se presenta así como un actor en crecimiento dentro del ecosistema logístico latinoamericano, con una propuesta que combina tecnología, experiencia práctica y visión estratégica para acompañar la transformación digital del sector.
Por MundoMaritimo
