Los armadores del sector petrolero han ordenado la construcción de una cantidad récord de nuevos Very Large Crude Carriers (VLCC), superando incluso el máximo registrado en 2008, período que posteriormente derivó en una sobreoferta de buques y en un fuerte desplome de las tarifas de flete.

De acuerdo con datos de Clarkson Research Services, actualmente existen 262(VLCC) en construcción u ordenados a astilleros. Cada una de estas naves tiene capacidad para transportar hasta 2 millones de barriles de crudo. La cifra supera el récord anterior alcanzado en octubre de 2008 y las entregas se extenderían hasta finales de la presente década.

Incertidumbre por futura caída del mercado

El auge de las órdenes de construcción y el riesgo de que este ciclo siente las bases para una futura caída del mercado fueron temas recurrentes durante la conferencia Posidonia, realizada recientemente en Atenas. El sector tanquero ha sido uno de los principales beneficiados por las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto con Irán.

La influencia de Teherán sobre el Estrecho de Ormuz llevó a numerosos armadores a evitar el tránsito por esta estratégica vía marítima. Al inicio del conflicto, cerca del 9% de la flota mundial de VLCC no sancionada permanecía inmovilizada en el Golfo Pérsico, aunque algunas naves han logrado abandonar la zona en las últimas semanas.

La reducción de la disponibilidad de capacidad y la necesidad de reposicionar buques hacia rutas más extensas impulsaron los fletes. Las tarifas se duplicaron respecto de los niveles previos al conflicto e incluso alcanzaron máximos históricos de varios cientos de miles de dólares diarios debido a las disrupciones generadas.

No obstante, el prolongado impacto sobre el tránsito a través de Ormuz también ha reducido los volúmenes de carga transportados, situación que podría afectar los ingresos del sector si se mantiene en el tiempo, especialmente en un escenario donde el conflicto termine debilitando la demanda global de petróleo.

“Temporalmente es mejor que durante el auge de 2004-2008, pero si esto continúa será negativo para los tanqueros”, advirtió George Economou, fundador de TMS Group, durante su participación en Atenas.

Mercado fortalecido por altos ingresos y ventas de activos

El repunte del mercado ha impulsado significativamente la valorización de las principales compañías del sector. Según datos recopilados por Bloomberg, la capitalización bursátil combinada de las 15 mayores navieras de tanqueros llegó a superar los US$60.000 millones desde el inicio del conflicto, más del doble del nivel observado a comienzos de año.

A ello se suma la intensa actividad en el mercado de compraventa de buques. Diversos armadores han obtenido importantes ganancias gracias a la adquisición de tanqueros por parte del operador surcoreano Sinokor, respaldado por MSC, lo que ha permitido a varias compañías reducir su flota, fortalecer su liquidez y reinvertir parte de esos recursos en nuevas órdenes de construcción

Los precios de los buques de segunda mano también han aumentado de forma considerable. Actualmente, un VLCC de 10 años de antigüedad alcanza un valor cercano a los US$115 millones, el nivel más alto desde 2008.

Si bien el volumen de órdenes aún representa poco más de una cuarta parte de la flota mundial existente, sigue siendo el mayor porcentaje registrado desde 2011, cuando la industria todavía enfrentaba las consecuencias del ciclo de inversiones iniciado tres años antes.

Algunos actores del mercado sostienen que la renovación de flota es necesaria debido al creciente número de buques sancionados y al envejecimiento de los VLCC. De hecho, la antigüedad promedio de la flota mundial de superpetroleros se encuentra en su nivel más alto desde 1998, según Clarkson.

La tendencia no se limita al segmento de tanqueros. A nivel global, los pedidos de construcción nuevos buques en toda la industria marítima alcanzan actualmente su mayor volumen en 14 años.

Por MundoMaritimo