En el marco de las acciones que promueven la integración y el liderazgo femenino en el ámbito marítimo-portuario, el equipo “ONE for Woman” de Ocean Network Express (ONE) Chile impulsó un encuentro junto a las integrantes de “Mujeres a Bordo” de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), instancia que además contó con la participación de representantes de WISTA Chile. La actividad, realizada el 3 de noviembre en las instalaciones de TPS y en la que estuvo presente MundoMaritimo, tuvo como objetivo fomentar el networking y el intercambio de buenas prácticas entre los grupos femeninos que promueven la equidad, la colaboración y el desarrollo profesional dentro del sector.
Durante la jornada, cada grupo —ONE, TPS y WISTA— compartió sus principales iniciativas para impulsar el liderazgo femenino en el sector marítimo-portuario. Desde ONE, se presentó la experiencia y propósito de la creación de “ONE for Woman”, una red interna que busca fortalecer el desarrollo personal y profesional de las mujeres dentro de la compañía. Esta iniciativa ha consolidado una comunidad basada en el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias.
Por su parte, TPS expuso los avances del programa “Mujeres a Bordo”, iniciativa creada en el 2022 que se orienta a empoderar y potenciar las habilidades de las trabajadoras del terminal, tanto en funciones administrativas como operativas. En tanto, WISTA Chile compartió cifras nacionales e internacionales sobre la participación femenina en la industria marítimo-portuaria y logística, destacando la importancia de continuar promoviendo la equidad y la inclusión en todos los niveles.
El encuentro incluyó un recorrido por las instalaciones de TPS, instancia en la que las participantes pudieron conocer de cerca las operaciones del terminal y registrar el momento con fotografías, reafirmando así su compromiso conjunto por seguir fortaleciendo la presencia femenina en el sector.
ONE por la Equidad
Durante el conversatorio la directiva de “ONE for Woman” explicó que la iniciativa nació hace un año con el propósito de crear una comunidad de mujeres comprometidas con superar límites, compartir experiencias y fortalecer su desarrollo personal y profesional al interior de ONE. Desde entonces, el grupo se ha consolidado como un espacio de apoyo mutuo, colaboración y liderazgo femenino, celebrando cada avance y aprendizaje como parte de un proceso colectivo hacia el empoderamiento y la equidad.
Asimismo, resaltó que, durante este primer año, la idea ha impulsado espacios de diálogo, mentoría y aprendizaje que han permitido derribar barreras en un entorno tradicionalmente masculino. “ONE for Woman” proyecta seguir fortaleciendo su red de apoyo, promoviendo políticas de equidad, bienestar y visibilidad del talento femenino, con la meta de inspirar una transformación cultural sostenible dentro de la organización.
Al respecto, Helga Timmermann, Marketing and Pricing Senior Manager para ONE Latinoamérica, miembro de la directiva de ONE for Woman e integrante de WISTA, comentó que: “En ONE trabajamos con una visión de futuro centrada en la sostenibilidad y la inclusión. Desde ‘ONE for Woman’ promovemos el liderazgo femenino y la diversidad como ejes esenciales para la innovación y la transformación del sector marítimo. El encuentro entre ONE, TPS y WISTA demostró que compartimos un compromiso común: avanzar hacia un sector más colaborativo y equitativo. Y nos reafirma que no necesitamos reinventar nada: nuestro discurso es el de todas, y nuestras voces unidas nos hacen más fuertes”.
Por su parte, Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, expresó que “para TPS, la diversidad y la inclusión son parte esencial de nuestro quehacer diario. Hemos trabajado durante años en la incorporación de más mujeres al sector marítimo-portuario, y este encuentro refuerza ese compromiso. Queremos ser agentes de cambio y seguir colaborando con organizaciones como ONE, WISTA y TPS para visibilizar la relevancia de la mujer en todos los ámbitos. Las mujeres aportamos cualidades que fortalecen cualquier entorno laboral, por lo que participar en instancias como esta nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir desafiandonos en materia de equidad e inclusión”.
