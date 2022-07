Hace unos días, el Canal de Panamá celebró el sexto aniversario de las esclusas Neopanamax. Inauguradas el 26 de junio de 2016, este juego de esclusas más amplio se construyó en el marco de la ampliación del Canal de Panamá, el mayor proyecto de mejora de la historia de la vía interoceánica, que creó un tercer carril para el tránsito de naves y duplicó su capacidad de carga.

Además de impulsar el comercio mundial, promover la economía local y global y reducir las emisiones del transporte marítimo, la ampliación también tuvo un resultado olvidado: el fomento de la igualdad de género.

Al respecto, Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora del Canal de Panamá e ingeniera principal de las obras de ampliación, compartió su parecer sobre el impacto a largo plazo de la ampliación, diciendo que "puede que no sea fácil, pero yo animaría a cualquier mujer ingeniera a no tener miedo de alcanzar sus objetivos y a buscar un grupo que la apoye en el camino".

Como Ingeniero jefe, Espino de Marotta supervisó el proyecto de la Ampliación, en ese sentido, explicó que comenzó a trabajar en el Canal de Panamá en 1985 como una de las dos mujeres ingenieras en el astillero de la División Industrial. “Trabajar en el astillero me permitió diseñar algo en la oficina y luego verlo cobrar vida en el campo, y finalmente en el tránsito de un buque. Ascendí hasta dirigir el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, que fue, con mucho, el punto culminante de mi carrera. La mera hazaña del proyecto de ingeniería fue un reto apasionante. Ese proceso tangible y el éxito fueron muy gratificantes para mí. Para ser sincera, nunca imaginé que dirigiría un proyecto, especialmente uno de la magnitud de la Ampliación, en el que dirigía a 800 ingenieros, el 14% de los cuales eran mujeres. Como mujer en una posición de liderazgo, sentí que era importante inspirar a otras mujeres de otros sectores para que alcanzaran esas oportunidades”, dijo.

La ingeniera también, en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, que fue el 23 de junio, envió un mensaje a las profesionales: “Creo sinceramente que las mujeres pueden hacer lo que quieran. Puede que no sea fácil, pero animaría a cualquier mujer ingeniera a no tener miedo de alcanzar sus objetivos y a buscar un grupo que la apoye en el camino. Cuando me convertí en ingeniera por primera vez, no tenía muchas compañeras de trabajo o modelos de conducta a los que admirar. Todas las personas que me dieron oportunidades de liderazgo eran hombres”.

Continuó diciendo que “así que las figuras masculinas del sector deberían dar un paso adelante y ofrecer patrocinio y tutoría para ayudar a las compañeras de trabajo. Para la industria marítima, es fundamental trabajar juntos para garantizar que las mujeres participen y ocupen puestos de liderazgo. También les diría a las mujeres que no tengan miedo de celebrarse a sí mismas o de inclinarse por su papel como mujer en la ingeniería. En mi caso, elegí llevar un casco y un chaleco de seguridad rosa porque quería que todo el mundo supiera que estaba orgullosa de ser una mujer y de destacar en mi trabajo.

Respecto a sus inspiraciones, Espino de Marotta comenta que está orgullosa de trabajar junto a más de 1.000 mujeres que desempeñan un papel crucial en el éxito del Canal de Panamá. Ellas tocan algunos de los aspectos más importantes del trabajo diario del Canal: las operaciones de tránsito, el talento humano, el impacto ambiental y mucho más, comenta.

“Annette Sayavedra de López, vicepresidenta de Capital Humano, por ejemplo, ha trabajado con diligencia para que más mujeres se incorporen a la plantilla del Canal a través de nuevas iniciativas. Magnolia Calderón, vicepresidenta de Gestión de Recursos Hídricos, ha liderado los esfuerzos para reunir a la comunidad de la cuenca para proteger nuestro recurso más preciado: el agua. Marianela Dengo, vicepresidenta de Comunicación e Imagen Corporativa, ha ayudado a elevar las relaciones externas del Canal y su posición como líder en el comercio mundial durante más de 20 años. Podría seguir y seguir”, agregó la ingeniera.

Proyecciones Canal de Panamá

Espina de Marotta comentó que una de nuestras principales prioridades es cumplir el objetivo del Canal de ser neutro en carbono para 2030 y que están en proceso de consolidar sus oficinas para reducir nuestra huella de carbono, entre otras acciones que los ayudarán a cumplir este objetivo. Al mismo tiempo, están desarrollando soluciones de infraestructura que aseguren la disponibilidad de agua a largo plazo para nuestras operaciones y el pueblo panameño.

“Para asegurar que estamos proporcionando el mayor valor y eficiencia operativa a nuestros clientes, el Canal también está iniciando un programa de transformación digital de varios años. A lo largo de la próxima década, invertiremos una suma importante en nuevas herramientas que puedan aprovechar los análisis de datos avanzados para comprender mejor las necesidades de los clientes y las proyecciones a largo plazo. La transformación digital del Canal cambiará el futuro de nuestro negocio”, explicó.

Por MundoMarítimo