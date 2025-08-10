Desde su fundación en 2017 en Valparaíso, Chile, la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica - Red MAMLa, creada como una de las Asociaciones de Mujeres del Sector Marítimo (WIMA’s por sus siglas en inglés), con fundamento en el Programa de Integración de la Mujer de la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha experimentado una profunda transformación. Lo que comenzó como un grupo de mujeres representantes de 19 Estados de América Latina, hoy es una red consolidada con más de 200 integrantes activas, que ocupan posiciones clave dentro de las autoridades marítimas, así como del sector privado de la región y actúan como referentes en materia de género.

"Nuestros propósitos iniciales —la visibilización, el fortalecimiento de capacidades y la articulación regional— no solo se han mantenido, sino que se han transformado en una agenda de incidencia internacional en diálogo constante con la Organización Marítima Mundial (OMI) y con asociaciones hermanas parte del Programa de Género de esta Organización", destaca Macarena Cladera, presidenta de Red MAMLa en conversación con MundoMaritimo.

Este crecimiento se ha traducido en una estructura organizativa más robusta, con comités permanentes en temas específicos como jurídico, técnico-marítimo, comunicación, relaciones exteriores y cooperación internacional, social y mentoring, así como subcomités que se ocupan de cuestiones muy puntuales y que son de interés para las mujeres de la región que se desempeña en el ámbito del transporte marítimo. “Esto nos ha permitido diversificar acciones, generar conocimiento especializado y atender las distintas dimensiones que atraviesan la participación femenina en el sector marítimo-portuario”, apuntó Cladera.

Desafíos y respuestas colectivas

Uno de los principales retos ha sido posicionar la agenda de género en un sector históricamente masculinizado, donde persisten barreras invisibles al acceso, reconocimiento y liderazgo femenino, señala Caldera. “A esto se suma la complejidad de articular una red regional diversa, con realidades y marcos institucionales distintos”.

La respuesta a ello, señala Cladera, ha sido clara: "Constancia, profesionalismo y diálogo". Apoyado en el fortalecimiento de la estructura interna, el fomento de espacios para la reflexión colectiva y la consolidación de alianzas estratégicas con organismos como la OMI, el Centro de Cooperación en Tecnología Marítima (MTCC) para la Región Latinoamericana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad Marítima Mundial (WMU), centros de formación y otras Asociaciones de Mujeres en el Sector Marítimo (WIMAs) bajo el Programa de Género de la OMI, así como otros actores del sector privado.

Acciones concretas por una gobernanza más inclusiva

Red MAMLa impulsa activamente la inclusión de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones dentro de las autoridades marítimas, promoviendo la transversalización del enfoque de género en políticas públicas y formación profesional.

Se destaca que la Red ha impulsado la participación de mujeres en cursos técnicos especializados, como el de Implantación uniforme y control de azufre Anexo VI MARPOL y el de Implantación del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 dictados por el Centro Jovellanos, beneficiando a más de 100 funcionarias de autoridades marítimas de los Estados miembros. Además, gestionó dos becas para el Taller de Descarbonización de Buques en Panamá, organizado por MTCC Latinoamérica y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), con apoyo de la OMI.

También la Red, ha sido parte activa en la campaña #MiBuqueLibreDeAcoso, orientada a visibilizar la violencia en entornos laborales marítimos, y ha desarrollado eventos conjuntos con la OIT y actores del sector, para conocer más sobre normas de igualdad y conciliación laboral.

En el ámbito formativo, implementó un programa de mentorías para mujeres jóvenes del sector, trabajó con centros de formación para eliminar sesgos de acceso a cursos específicos y fortaleció las habilidades de liderazgo con enfoque de género, promoviendo no solo la presencia, sino la voz activa y capacidad de decisión de las mujeres en espacios técnicos y estratégicos.

Hacia una transformación cultural en el sector marítimo

Uno de los avances relevante de Red MAMLa este año ha sido el lanzamiento de la campaña #LíneaMoradaMAMLa, una herramienta confidencial y anónima para que mujeres de la Red reporten situaciones de acoso, discriminación o violencia en entornos marítimos y portuarios. Esta iniciativa busca generar datos que permitan diseñar protocolos de actuación adaptados a la realidad regional.

Paralelamente, la Red ha impulsado la difusión del Convenio 190 de la OIT, incorporándolo en espacios de formación y sensibilización, lo que ha contribuido a una mayor apertura institucional para abordar la violencia laboral.

En el marco de su estrategia con la mirada en los próximos cinco años, Red MAMLa busca consolidar un sistema regional de formación con enfoque de género, avanzar en la recolección de datos desagregados y formalizar protocolos uniformes a nivel regional frente a la violencia laboral. En el corto plazo, prevé publicar una guía regional de buenas prácticas y reforzar su participación en la gobernanza marítima internacional.

“Nuestro horizonte es claro: contribuir a un sector más equitativo, diverso, justo y seguro para todas las personas que lo integran”, concluye la presidenta de Red MAMLa.

Por MundoMaritimo