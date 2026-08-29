A seis meses del inicio del conflicto en Medio Oriente, hasta 400 buques con unos 6.000 tripulantes continúan sin poder abandonar de forma segura el Golfo Pérsico, mientras persiste la incertidumbre sobre la normalización de la navegación por el Estrecho de Ormuz, advirtió el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en una declaración.

Domínguez señaló que la crisis permanece sin resolución y que miles de tripulantes siguen trabajando y viviendo bajo condiciones de riesgo elevado. Si bien algunas naves y sus tripulaciones han logrado salir de la zona, cientos de buques permanecen afectados desde el inicio del conflicto.

La OMI advirtió que las consecuencias de la crisis se extienden más allá de la seguridad marítima. La interrupción de rutas fundamentales para el transporte de combustibles, fertilizantes y otras materias primas está generando efectos sobre comunidades y economías a nivel global.

“El impacto de esta crisis es grave, tanto a corto como a largo plazo”, sostuvo Domínguez, quien enfatizó que la continuidad de las restricciones sobre una de las principales vías marítimas internacionales mantiene bajo presión a las cadenas logísticas y energéticas.

El Estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el comercio marítimo mundial, especialmente para el transporte de hidrocarburos. Su situación se suma al deterioro de las condiciones de seguridad en otras zonas de navegación, entre ellas el mar Negro, el mar Rojo y el golfo de Adén.

OMI pide garantizar el tránsito

En julio, el Consejo de la OMI adoptó una resolución sobre la protección de las rutas marítimas vitales, en la que reafirmó que el derecho de paso en tránsito por estrechos utilizados para la navegación internacional no debe ser amenazado, obstaculizado, denegado, dificultado, menoscabado ni suspendido.

El organismo llamó entonces a avanzar hacia un retorno coordinado y sostenible de la navegación sin restricciones a través del Estrecho de Ormuz.

Ante la prolongación de la crisis, Domínguez pidió renovar la voluntad política y fortalecer la cooperación entre los Estados miembros y la industria naviera, junto con la OMI y el sistema de Naciones Unidas, para avanzar en soluciones prácticas que permitan restablecer la libertad de navegación.

Seguridad de la gente de mar

El secretario general recalcó que el deterioro de la seguridad marítima en distintos puntos del mundo representa una amenaza para todo el sector, pero subrayó especialmente el impacto humano sobre quienes permanecen directamente expuestos. “La situación es particularmente angustiante para los miles de tripulantes inocentes afectados”, afirmó Domínguez.

Para la OMI, la prolongación del conflicto mantiene no solo un desafío para los flujos comerciales y energéticos internacionales, sino también una situación crítica para la gente de mar que continúa operando en una de las zonas marítimas más estratégicas y complejas del mundo.

Por MundoMaritimo