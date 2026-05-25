ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara Naviera Internacional (ICS) han publicado una versión revisada de la "Guía de salvamento", una herramienta destinada a ayudar a todos los asociados a cumplir con sus obligaciones humanitarias y legales de rescatar a las personas refugiadas y migrantes en peligro en el mar y ponerlos a salvo.

La edición revisada de "Salvamento en el mar: una guía sobre los principios y las prácticas en el contexto de los desplazamientos de personas refugiadas y migrantes se lanza en un momento en que los trágicos naufragios siguen poniendo de relieve la urgente necesidad de adoptar medidas colectivas más contundentes para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas entre las personas que huyen del peligro o buscan un futuro mejor.

La Guía se presentó durante un evento celebrado en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, el 19 de mayo.

Protección en el mar

En el año en que se cumple el 75º aniversario de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, la Guía revisada destaca la importancia que siguen teniendo las medidas prácticas de protección y su capacidad para salvar vidas, abarcando el rescate de personas en peligro en el mar, entre ellas, personas refugiadas y migrantes, y la garantía de un desembarque seguro de conformidad con el derecho internacional. Los asociados coincidieron en que los mares deben considerarse un espacio humanitario y que debe respetarse, sin discriminación alguna, la obligación de rescatar a las personas en situación de peligro en el mar.

"Se está produciendo una tragedia humana con la pérdida de vidas en el mar durante travesías inseguras y peligrosas (...). Debemos reconocer los incansables esfuerzos de los servicios de guardacostas, las armadas, los organismos de búsqueda y salvamento y los buques mercantes por rescatar a las personas en peligro en el mar, lo que ha evitado que el número de víctimas mortales fuera aún mayor. Esta guía revisada aporta claridad a los gobiernos y ofrece medidas prácticas para los capitanes y las tripulaciones", afirmó Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI.

Elizabeth Tan, directora de la División de Protección Internacional y Soluciones del ACNUR, comentó que "la Guía de salvamento revisada es una herramienta práctica que ayuda a cumplir con uno de los deberes morales y legales más evidentes en el mar: rescatar a las personas refugiadas y migrantes en peligro y ponerlos a salvo. "Esto refleja el compromiso compartido del ACNUR, la OMI y el sector marítimo, así como de los organismos humanitarios y las ONG, de apoyar a los Estados en su responsabilidad primordial de salvar vidas en el mar".

Vidas en peligro

En 2025, según datos del ACNUR, las autoridades y sus asociados, el Mediterráneo siguió siendo una de las rutas más mortíferas del mundo, con 1.953 personas fallecidas o desaparecidas. En la ruta de del sur y suroriental de Asia se registraron 892 personas fallecidas o desaparecidas, de un total de más de 6.500 refugiados rohinyás (minoría étnica musulmana) que intentaron realizar peligrosas travesías marítimas ese año, lo que convierte a esta ruta en la que presenta la tasa de mortalidad más elevada del mundo en lo que respecta a los viajes por mar de personas refugiadas y migrantes. El peligro se extiende también por África, ya que la ruta atlántica de África Occidental se cobró 424 vidas el año pasado.

Partiendo de la edición de 2015, la Guía de salvamento revisada, ofrece orientaciones más detalladas sobre las normas jurídicas aplicables y los procedimientos prácticos para garantizar el rescate y el desembarque inmediatos de las personas en situación de peligro en el mar en lugares donde no se vean expuestas a riesgos, incluido el riesgo de devolución. Disponible en seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), la Guía de salvamento constituye un recurso práctico y de alcance mundial para capitanes, armadores, autoridades de los Estados, compañías de seguros y todos los agentes que participan en operaciones de rescate marítimo.

"El sector marítimo mundial suele ser el primero en acudir en ayuda de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Esta guía revisada ofrece una orientación práctica para respaldar esos esfuerzos, contribuyendo a garantizar que los rescates se lleven a cabo de forma segura, previsible y conforme al derecho internacional, al tiempo que refuerza la responsabilidad compartida entre los Estados y las partes interesadas para lograr un desembarque oportuno", afirmó Thomas A. Kazakos, secretario general de la ICS.

Por MundoMaritimo