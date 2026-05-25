ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara Naviera Internacional (ICS) han publicado una versión revisada de la "Guía de salvamento", una herramienta destinada a ayudar a todos los asociados a cumplir con sus obligaciones humanitarias y legales de rescatar a las personas refugiadas y migrantes en peligro en el mar y ponerlos a salvo.
La edición revisada de "Salvamento en el mar: una guía sobre los principios y las prácticas en el contexto de los desplazamientos de personas refugiadas y migrantes se lanza en un momento en que los trágicos naufragios siguen poniendo de relieve la urgente necesidad de adoptar medidas colectivas más contundentes para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas entre las personas que huyen del peligro o buscan un futuro mejor.
La Guía se presentó durante un evento celebrado en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, el 19 de mayo.
Protección en el mar
En el año en que se cumple el 75º aniversario de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, la Guía revisada destaca la importancia que siguen teniendo las medidas prácticas de protección y su capacidad para salvar vidas, abarcando el rescate de personas en peligro en el mar, entre ellas, personas refugiadas y migrantes, y la garantía de un desembarque seguro de conformidad con el derecho internacional. Los asociados coincidieron en que los mares deben considerarse un espacio humanitario y que debe respetarse, sin discriminación alguna, la obligación de rescatar a las personas en situación de peligro en el mar.
"Se está produciendo una tragedia humana con la pérdida de vidas en el mar durante travesías inseguras y peligrosas (...). Debemos reconocer los incansables esfuerzos de los servicios de guardacostas, las armadas, los organismos de búsqueda y salvamento y los buques mercantes por rescatar a las personas en peligro en el mar, lo que ha evitado que el número de víctimas mortales fuera aún mayor. Esta guía revisada aporta claridad a los gobiernos y ofrece medidas prácticas para los capitanes y las tripulaciones", afirmó Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI.
Elizabeth Tan, directora de la División de Protección Internacional y Soluciones del ACNUR, comentó que "la Guía de salvamento revisada es una herramienta práctica que ayuda a cumplir con uno de los deberes morales y legales más evidentes en el mar: rescatar a las personas refugiadas y migrantes en peligro y ponerlos a salvo. "Esto refleja el compromiso compartido del ACNUR, la OMI y el sector marítimo, así como de los organismos humanitarios y las ONG, de apoyar a los Estados en su responsabilidad primordial de salvar vidas en el mar".
Vidas en peligro
En 2025, según datos del ACNUR, las autoridades y sus asociados, el Mediterráneo siguió siendo una de las rutas más mortíferas del mundo, con 1.953 personas fallecidas o desaparecidas. En la ruta de del sur y suroriental de Asia se registraron 892 personas fallecidas o desaparecidas, de un total de más de 6.500 refugiados rohinyás (minoría étnica musulmana) que intentaron realizar peligrosas travesías marítimas ese año, lo que convierte a esta ruta en la que presenta la tasa de mortalidad más elevada del mundo en lo que respecta a los viajes por mar de personas refugiadas y migrantes. El peligro se extiende también por África, ya que la ruta atlántica de África Occidental se cobró 424 vidas el año pasado.
Partiendo de la edición de 2015, la Guía de salvamento revisada, ofrece orientaciones más detalladas sobre las normas jurídicas aplicables y los procedimientos prácticos para garantizar el rescate y el desembarque inmediatos de las personas en situación de peligro en el mar en lugares donde no se vean expuestas a riesgos, incluido el riesgo de devolución. Disponible en seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), la Guía de salvamento constituye un recurso práctico y de alcance mundial para capitanes, armadores, autoridades de los Estados, compañías de seguros y todos los agentes que participan en operaciones de rescate marítimo.
"El sector marítimo mundial suele ser el primero en acudir en ayuda de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Esta guía revisada ofrece una orientación práctica para respaldar esos esfuerzos, contribuyendo a garantizar que los rescates se lleven a cabo de forma segura, previsible y conforme al derecho internacional, al tiempo que refuerza la responsabilidad compartida entre los Estados y las partes interesadas para lograr un desembarque oportuno", afirmó Thomas A. Kazakos, secretario general de la ICS.
Por MundoMaritimo
Panamá formaliza su participación ante la Organización Hidrográfica Internacional
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.