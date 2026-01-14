Tras la promulgación de la Ley 202 del 17 de julio de 2025, mediante la cual Panamá adopta el Convenio Relativo a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), impulsó el inicio y fortalecimiento de la participación del país centroamericano ante el organismo internacional, como parte de una estrategia orientada a su desarrollo hidrográfico.
Este proceso representa un paso clave para el Estado de Panamá, al permitir el fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones hidrográficas internacionales, fundamentales para garantizar la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar y la preservación del medio marino, entre otros aspectos prioritarios para el sector marítimo, portuario y logístico. Estos compromisos constituyen, además, pilares esenciales dentro de las auditorías periódicas que realiza la Organización Marítima Internacional (OMI) a los Estados Miembros.
En este contexto, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, reiteró la total disposición de la institución para liderar la elaboración de una hoja de ruta nacional, con acciones a corto, mediano y largo plazo, orientadas a consolidar la participación de Panamá en la OHI. Asimismo, ratificó el compromiso de garantizar la presencia activa del país en foros y grupos de trabajo regionales, priorizando las contribuciones técnicas y de política pública que se esperan de Panamá como Estado Miembro.
Por su parte, el director de la OHI, Luigi Sinapi, presentó la visión estratégica de la organización, destacando los beneficios que conlleva para los países miembros la plena implementación del convenio, entre ellos el acceso a cooperación técnica, la modernización de capacidades hidrográficas y la alineación con estándares internacionales.
Cabe mencionar que la Asamblea Nacional aprobó en julio pasado el Proyecto de Ley 202, mediante el cual se ratifica el Convenio Relativo a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967 y enmendado por el Protocolo del 14 de abril de 2005. Con este instrumento, Panamá se suma a los esfuerzos internacionales para organizar y estandarizar la hidrografía, disciplina orientada al estudio y levantamiento de información sobre las aguas terrestres y marítimas, en beneficio de la seguridad de la navegación.
Por MundoMaritimo
