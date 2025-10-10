El comercio mundial de bienes superó las expectativas durante el primer semestre de 2025, impulsado por una fuerte demanda de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA), un aumento de las importaciones anticipadas en Norteamérica ante futuras alzas arancelarias y un sólido intercambio comercial entre economías emergentes. Según el último informe Global Trade Outlook and Statistics de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la proyección de crecimiento para 2025 fue revisada al alza hasta 2,4%, frente al 0,9% estimado en agosto. Sin embargo, la previsión para 2026 se redujo a 0,5% desde 1,8%, en un contexto de mayor incertidumbre y tensiones comerciales.
En tanto, las exportaciones mundiales de servicios se desacelerarían desde un 6,8% en 2024 a 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026.
Fuerte impulso de los bienes asociados a la inteligencia artificial
Los economistas de la OMC destacaron que el comercio de bienes relacionados con la IA —incluidos semiconductores, servidores y equipos de telecomunicaciones— fue uno de los principales motores del crecimiento durante el primer semestre del año, con un aumento de 20% interanual en términos de valor. Este segmento representó cerca de la mitad de la expansión comercial global, abarcando desde commodities como silicio, diferentes tipos de gases hasta dispositivos que sustentan plataformas en la nube y aplicaciones de IA.
Asia mostró un desempeño especialmente sólido en estas exportaciones, reflejando la ola mundial de inversiones en tecnologías de IA.
Factores de crecimiento y acumulación de inventarios
En volumen, el comercio mundial de bienes creció 4,9% interanual en el primer semestre de 2025, mientras que en valor aumentó 6% frente al mismo período del año anterior. Entre los factores que explican este desempeño se cuentan el anticipo de las importaciones en Norteamérica, la desinflación, políticas fiscales expansivas y un crecimiento vigoroso en los mercados emergentes.
Datos industriales y estadísticas nacionales muestran un aumento generalizado de inventarios, especialmente en sectores como maquinaria, vehículos, materiales de construcción y bienes no duraderos. En Norteamérica, las relaciones inventario/ventas subieron en el primer semestre, reflejando el esfuerzo de los importadores por anticipar los efectos de los nuevos aranceles.
Proyecciones globales y regionales
A medida que los mayores aranceles comiencen a aplicarse plenamente, parte del crecimiento observado en 2025 podría revertirse en 2026. Según la OMC, la combinación de precios de insumos al alza y una reducción de inventarios en sectores sensibles a los aranceles podría impulsar nuevamente la inflación hacia finales de 2025.
El volumen del comercio mundial de bienes crecería 2,4% en 2025, pero se moderaría a solo 0,5% en 2026, tras expandirse 2,8% en 2024. En tanto, el PIB global se proyecta en 2,7% para 2025 y 2,6% para 2026.
En términos regionales, Asia y África liderarán el crecimiento de las exportaciones en 2025, seguidas por América del Sur, el Caribe y Medio Oriente. Europa registraría un crecimiento más lento, mientras que Norteamérica y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) verían caídas en sus exportaciones. En el caso de las importaciones, África y los países menos desarrollados mostrarían el mayor dinamismo, en contraste con la contracción prevista en Norteamérica.
Para 2026, solo Norteamérica, Europa y la CEI (países de la ex Unión Soviética) mejorarían su desempeño exportador, aunque todas las regiones registrarían un debilitamiento en sus importaciones.
Comercio de servicios: desaceleración moderada
El intercambio global de servicios comerciales también se ajustó a la baja. La OMC prevé que el crecimiento de las exportaciones de servicios pase de 6,8% en 2024 a 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026. Aunque el impacto de los aranceles es indirecto, el menor dinamismo del comercio de bienes repercute en sectores como transporte y viajes.
El transporte crecería apenas 2,5% en 2025, frente al 4,5% del año anterior, mientras que los servicios de viaje se desacelerarían a 3,1%, tras un 11% en 2024, cuando aún persistían los efectos de la recuperación pospandemia. Por otro lado, los servicios digitales mostrarían un leve repunte (6,1% frente a 5,7% en 2024), reflejando su resiliencia ante las tensiones comerciales.
Para 2026, el transporte avanzaría 1,8%, los viajes repuntarían a 4,4% y los servicios digitales mantendrían un crecimiento estable en torno a 5,6%.
Europa liderará las exportaciones de servicios en 2025, seguida de Asia, Medio Oriente y la CEI. América del Norte mostrará un crecimiento moderado, mientras que América Latina, el Caribe y África experimentarán las expansiones más lentas. En 2026, se espera una aceleración en Asia y África, y un enfriamiento en Europa y Medio Oriente.
Con este panorama, la OMC advierte que el comercio mundial mantendrá su dinamismo en 2025 gracias al auge tecnológico, pero el entorno global seguirá siendo frágil ante los efectos diferidos de los aranceles, la incertidumbre económica y las crecientes tensiones geopolíticas.
Por MundoMaritimo
Se debilita el mercado de graneles: Bimco anticipa menor equilibrio entre oferta y demanda en 2025 y 2026
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.