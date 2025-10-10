El comercio mundial de bienes superó las expectativas durante el primer semestre de 2025, impulsado por una fuerte demanda de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA), un aumento de las importaciones anticipadas en Norteamérica ante futuras alzas arancelarias y un sólido intercambio comercial entre economías emergentes. Según el último informe Global Trade Outlook and Statistics de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la proyección de crecimiento para 2025 fue revisada al alza hasta 2,4%, frente al 0,9% estimado en agosto. Sin embargo, la previsión para 2026 se redujo a 0,5% desde 1,8%, en un contexto de mayor incertidumbre y tensiones comerciales.

En tanto, las exportaciones mundiales de servicios se desacelerarían desde un 6,8% en 2024 a 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026.

Fuerte impulso de los bienes asociados a la inteligencia artificial

Los economistas de la OMC destacaron que el comercio de bienes relacionados con la IA —incluidos semiconductores, servidores y equipos de telecomunicaciones— fue uno de los principales motores del crecimiento durante el primer semestre del año, con un aumento de 20% interanual en términos de valor. Este segmento representó cerca de la mitad de la expansión comercial global, abarcando desde commodities como silicio, diferentes tipos de gases hasta dispositivos que sustentan plataformas en la nube y aplicaciones de IA.

Asia mostró un desempeño especialmente sólido en estas exportaciones, reflejando la ola mundial de inversiones en tecnologías de IA.

Factores de crecimiento y acumulación de inventarios

En volumen, el comercio mundial de bienes creció 4,9% interanual en el primer semestre de 2025, mientras que en valor aumentó 6% frente al mismo período del año anterior. Entre los factores que explican este desempeño se cuentan el anticipo de las importaciones en Norteamérica, la desinflación, políticas fiscales expansivas y un crecimiento vigoroso en los mercados emergentes.

Datos industriales y estadísticas nacionales muestran un aumento generalizado de inventarios, especialmente en sectores como maquinaria, vehículos, materiales de construcción y bienes no duraderos. En Norteamérica, las relaciones inventario/ventas subieron en el primer semestre, reflejando el esfuerzo de los importadores por anticipar los efectos de los nuevos aranceles.

Proyecciones globales y regionales

A medida que los mayores aranceles comiencen a aplicarse plenamente, parte del crecimiento observado en 2025 podría revertirse en 2026. Según la OMC, la combinación de precios de insumos al alza y una reducción de inventarios en sectores sensibles a los aranceles podría impulsar nuevamente la inflación hacia finales de 2025.

El volumen del comercio mundial de bienes crecería 2,4% en 2025, pero se moderaría a solo 0,5% en 2026, tras expandirse 2,8% en 2024. En tanto, el PIB global se proyecta en 2,7% para 2025 y 2,6% para 2026.

En términos regionales, Asia y África liderarán el crecimiento de las exportaciones en 2025, seguidas por América del Sur, el Caribe y Medio Oriente. Europa registraría un crecimiento más lento, mientras que Norteamérica y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) verían caídas en sus exportaciones. En el caso de las importaciones, África y los países menos desarrollados mostrarían el mayor dinamismo, en contraste con la contracción prevista en Norteamérica.

Para 2026, solo Norteamérica, Europa y la CEI (países de la ex Unión Soviética) mejorarían su desempeño exportador, aunque todas las regiones registrarían un debilitamiento en sus importaciones.

Comercio de servicios: desaceleración moderada

El intercambio global de servicios comerciales también se ajustó a la baja. La OMC prevé que el crecimiento de las exportaciones de servicios pase de 6,8% en 2024 a 4,6% en 2025 y 4,4% en 2026. Aunque el impacto de los aranceles es indirecto, el menor dinamismo del comercio de bienes repercute en sectores como transporte y viajes.

El transporte crecería apenas 2,5% en 2025, frente al 4,5% del año anterior, mientras que los servicios de viaje se desacelerarían a 3,1%, tras un 11% en 2024, cuando aún persistían los efectos de la recuperación pospandemia. Por otro lado, los servicios digitales mostrarían un leve repunte (6,1% frente a 5,7% en 2024), reflejando su resiliencia ante las tensiones comerciales.

Para 2026, el transporte avanzaría 1,8%, los viajes repuntarían a 4,4% y los servicios digitales mantendrían un crecimiento estable en torno a 5,6%.

Europa liderará las exportaciones de servicios en 2025, seguida de Asia, Medio Oriente y la CEI. América del Norte mostrará un crecimiento moderado, mientras que América Latina, el Caribe y África experimentarán las expansiones más lentas. En 2026, se espera una aceleración en Asia y África, y un enfriamiento en Europa y Medio Oriente.

Con este panorama, la OMC advierte que el comercio mundial mantendrá su dinamismo en 2025 gracias al auge tecnológico, pero el entorno global seguirá siendo frágil ante los efectos diferidos de los aranceles, la incertidumbre económica y las crecientes tensiones geopolíticas.

