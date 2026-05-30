La Unión Europea y México firmaron recientemente en Ciudad de México la modernización de su acuerdo de libre comercio, en un movimiento que promete redefinir las cadenas globales de suministro y acelerar la diversificación comercial frente a la incertidumbre arancelaria impulsada por Estados Unidos. Según un análisis publicado por la consultora Ti, el nuevo acuerdo reemplaza el marco vigente desde el año 2000 y amplía significativamente su alcance hacia servicios, comercio digital, inversión, compras gubernamentales y productos agrícolas.

“El contexto importa enormemente”, señala Ti, al advertir que tanto México como la UE han enfrentado “creciente presión por los aranceles estadounidenses” durante el segundo mandato de Donald Trump. México ha sido afectado por gravámenes a las exportaciones automotrices, de acero y aluminio, mientras que Europa continúa lidiando con tarifas elevadas pese a una tregua comercial parcial.

Para Ti, el acuerdo “tiene menos relación con la ideología del libre comercio y más con la diversificación estratégica y la construcción de rutas resilientes que eviten la volatilidad arancelaria de Estados Unidos”.

Compañías logísticas ya movilizan inversión

El comercio bilateral entre México y la Unión Europea superó los US$94.500 millones en 2025 y se espera que aumente un 35% en los próximos cinco años.

Tras el acuerdo, las compañías logísticas ya comenzaron a mover capital. DHL Express invirtió US$81 millones en México durante 2025 para ampliar su flota terrestre en 20% y abrir 100 nuevos puntos de servicio. Además, completó una expansión de US$120 millones de su hub aéreo en Querétaro, hoy considerado el mayor centro de DHL Express en América Latina.

En paralelo, Maersk inauguró un centro de almacenamiento de 30.000 metros cuadrados en Tijuana para atender clientes de tecnología, automoción, retail y del segmento estilo de vida.

La reacción de la industria ha sido ampliamente favorable. El European Shippers’ Council afirmó que el acuerdo podría impulsar “un mayor uso de servicios de entrega express y transporte más rápido”, beneficiando a operadores de carga aérea y hubs logísticos en ambos lados del Atlántico.

Ti también recoge declaraciones de Nicolette van der Jagt, directora general de la Asociación Europea de Forwarders, Transporte, Logística y Servicios Aduaneros (CLECAT). “Para los freight forwarders y proveedores logísticos, este tipo de acuerdos puede contribuir a procedimientos aduaneros más fluidos, mayor cooperación regulatoria y condiciones comerciales más predecibles”, afirmó.

La ejecutiva subrayó además que esas condiciones son “particularmente importantes para las pequeñas y medianas empresas involucradas en cadenas de suministro internacionales”. En ese contexto, agregó que “el Acuerdo Global Modernizado UE-México y el acuerdo comercial interino son desarrollos positivos”.

Aunque la ratificación completa del tratado por los 27 Estados miembros de la UE podría tardar años, el denominado Acuerdo Comercial Interino —centrado en comercio e inversión— podría entrar en vigor mucho antes tras la aprobación del Parlamento Europeo.

Para Ti, las compañías deben interpretar este escenario “como una señal estratégica más que como una luz verde inmediata”. El análisis concluye que “el corredor se está abriendo” y que las empresas que comiencen ahora a reconfigurar sus redes a través de las rutas del Transatlántico “estarán mejor posicionadas cuando el corredor se abra completamente”.

Por MundoMaritimo