La publicación alemana Manager Magazin aseguró esta semana que MSC estaría interesada en adquirir una participación o incluso el control de Hapag-Lloyd. Sin embargo, la mayor naviera de contenedores del mundo rechazó públicamente la información, mientras analistas coinciden en que una operación de esa magnitud enfrentaría importantes obstáculos accionariales, políticos y regulatorios.

Según el reporte, el fundador de MSC, Gianluigi Aponte, estaría explorando alternativas para ingresar al capital de la naviera alemana. La revista sostiene que la propuesta habría sido rechazada por el directorio de Hapag-Lloyd, aunque plantea que eventuales cambios en la composición de los accionistas podrían abrir oportunidades en el futuro.

La especulación se centra particularmente en uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd: la chilena Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), que posee cerca del 30% de la compañía. De acuerdo con diversos análisis publicados en Alemania tras el artículo de Manager Magazin, si MSC decidiera avanzar en una operación, la participación de CSAV sería, en teoría, el bloque más factible de adquirir.

Los observadores destacan que, a diferencia de Klaus-Michael Kühne —quien también controla alrededor del 30% de Hapag-Lloyd y es considerado el principal garante de la identidad alemana y de la naviera—, CSAV es vista como un inversionista estratégico-financiero. Sin embargo, las mismas fuentes recuerdan que la compañía chilena ha reiterado durante años que Hapag-Lloyd constituye su principal activo estratégico y que mantiene un acuerdo con Kühne para actuar conjuntamente en asuntos relevantes.

El reporte también atribuye el supuesto interés a la creciente estrategia de expansión de MSC. Durante los últimos años, el grupo Aponte adquirió el 49,9% de la operadora portuaria HHLA en Hamburgo y ha incrementado su presencia en diversos segmentos del negocio marítimo y logístico. Según el consultor de Dynamar, Darron Wadey, MSC “ha comenzado recientemente a tomar participaciones accionarias activas en otras compañías”, mencionando inversiones en Log-In Logística, Ignazio Messina y Sinokor.

Negación de los rumores

No obstante, MSC rechazó categóricamente los rumores. De acuerdo con información citada por Reuters, representantes de la compañía declararon que el informe publicado en Alemania “no es cierto”.

Pese al desmentido, algunos analistas consideran que el interés atribuido a Aponte resulta plausible desde una perspectiva estratégica. La propia publicación alemana destaca el historial expansivo del empresario italiano, mientras que otros observadores señalan que MSC ha demostrado un creciente interés por fortalecer su presencia en Alemania y particularmente en Hamburgo.

Barreras significativas

Sin embargo, cualquier intento de adquirir una participación relevante en Hapag-Lloyd enfrentaría barreras significativas. Una de ellas es la propia estructura accionaria de la compañía, donde apenas un 3,6% de las acciones se encuentra en libre circulación y el resto permanece en manos de accionistas estables.

A ello se suma la sensibilidad política que rodea a Hapag-Lloyd. Wadey recuerda que la actual estructura de propiedad se originó en el Consorcio Albert Ballin, creado en 2009 precisamente para garantizar que la naviera permaneciera “firmemente arraigada en Alemania y en el sector marítimo de Hamburgo”.

Las autoridades de competencia también podrían desempeñar un papel decisivo. Según datos de Alphaliner, MSC comercializa actualmente una capacidad equivalente al 21,6% de la flota mundial de contenedores, mientras Hapag-Lloyd representa alrededor del 7%. Una eventual combinación daría origen a un actor con una presencia sin precedentes en el mercado.

“El nivel de preocupación entre accionistas y reguladores aumentaría a medida que MSC obtuviera un mayor grado de control mediante una participación accionaria más relevante”, advirtió Wadey. El analista también destacó que una eventual entrada de MSC en Hapag-Lloyd podría generar fricciones con la alianza Gemini Cooperation que la línea naviera mantiene con Maersk, especialmente considerando que la alianza 2M entre MSC y la compañía danesa se disolvió hace menos de dos años.

Por MundoMaritimo