Los desafíos que enfrenta el mercado de graneles sólidos, desde la incertidumbre geopolítica hasta la modernización de las operaciones portuarias, marcaron la primera conferencia de TECH TOC de la jornada del 21 de octubre en el marco de TOC Américas 2026.
El panel, moderado por Javier Franco, Managing Partner de Franco & Abogados Asociados, contó con la participación de Pablo Cuevas, Chief Commercial Officer de Deep Blue Ship Agency; Matthew Chalmers, Chief Operating Officer de ISG – Intermodal Solutions Group; Arlin Marchant, Managing de Ultraport Mejillones; y David Taylor, Managing Director de Apex Maritime Advisors & Consultants.
Uno de los primeros temas abordados fue la diferencia entre la movilización de contenedores y el de graneles sólidos. Al respecto, Pablo Cuevas sostuvo que ambos segmentos responden a necesidades distintas, pero complementarias. "Más que diferencia, es un complemento", señaló, destacando que la elección depende de las características y volúmenes de carga.
Por su parte, David Taylor explicó que “una de las principales diferencias radica en la especialización de la infraestructura, dado que los terminales de graneles sólidos están diseñados para atender cargas específicas, mientras que los terminales de contenedores permiten movilizar una mayor diversidad de cargas”.
Desde la perspectiva operacional, Arlin Marchant destacó la importancia de los sistemas mecanizados para movilizar grandes volúmenes, mencionando la utilización de contenedores volteables como una alternativa eficiente. Asimismo, subrayó que "el foco principal es conocer el negocio de nuestros clientes y anticiparnos a las necesidades".
Eficiencia logística frente a la incertidumbre internacional
El impacto de los conflictos geopolíticos constituyó otro de los ejes de la conversación. Marchant advirtió que situaciones como la crisis del Mar Rojo han obligado a modificar rutas marítimas, aumentando las distancias y alterando las fechas de arribo de las naves. "Los conflictos internacionales no se pueden evitar, pero sí podemos prepararnos", afirmó, enfatizando que cualquier modificación en los itinerarios repercute sobre la planificación portuaria y puede generar importantes sobrecostos.
En tanto, Cuevas planteó que la competitividad del transporte de graneles no debe evaluarse únicamente por las tarifas marítimas o portuarias, sino también por la eficiencia de la cadena logística terrestre.
Como ejemplo, mencionó la situación de Colombia, donde, según indicó, se registran demoras de hasta 25 días en zonas de fondeo de Buenaventura. "El tema no está en el flete ni en el costo de los puertos. El tema es qué pasa después de los puertos", sostuvo Cuevas, advirtiendo que Colombia y otros países de la región necesitan fortalecer su infraestructura y capacidad logística para responder al crecimiento de los volúmenes movilizados.
En este contexto, el ejecutivo destacó las oportunidades que tiene América Latina para desarrollar sus actividades de importación y exportación, siempre que consiga reducir las ineficiencias existentes en sus cadenas de suministro.
Sostenibilidad y automatización como pilares operacionales
Las crecientes exigencias ambientales también ocuparon un espacio relevante en el debate. Marchant sostuvo que estas regulaciones representan una oportunidad para elevar los estándares de la industria. "Ya no basta con transferir carga de forma eficiente. Tenemos que hacerlo de forma segura y demostrando que tenemos nuestros procesos controlados", afirmó.
Como ejemplo, destacó las soluciones implementadas en Mejillones, entre ellas correas transportadoras subterráneas, sistemas herméticos, correas tubulares y operaciones gestionadas desde salas de control, destinadas a mejorar la eficiencia y controlar las emisiones de material particulado. Sin embargo, enfatizó que las inversiones tecnológicas deben acompañarse de capacitación y compromiso de los trabajadores.
En la misma línea, Taylor sintetizó la relación entre los principales desafíos operacionales al señalar que "seguridad, sostenibilidad y eficiencia son lo mismo", reforzando la necesidad de abordar estos aspectos de manera integrada.
Respecto de la automatización, Marchant planteó que su incorporación requiere preparar a los equipos y promover una transformación cultural. "Ellos tienen que estar convencidos de que la automatización es un acompañamiento, una optimización de los tiempos, y no la eliminación de las personas", explicó.
De esta manera, la conferencia puso de relieve que el futuro del negocio de graneles sólidos dependerá no solo de la infraestructura y las capacidades de transferencia, sino también de la anticipación frente a escenarios inciertos, la integración logística, el cumplimiento ambiental y la incorporación de tecnologías que fortalezcan la competitividad del sector.
Por MundoMaritimo
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